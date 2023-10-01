Ailelere umut ışığı olacak... ‘Bir Derdim Var’ için start verildi!

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Kanal D, yeni sezondaki iddialı projesi “Bir Derdim Var” için start verdi. İtalyan dizisi “Oltre La Soglia”dan (On The Brink) uyarlanan, AyNA Yapım imzalı projenin çekimlerine başlandığı, sosyal medyada paylaşılan klaket fotoğrafıyla duyuruldu.

Başrollerini Birce Akalay ve Mert Fırat’ın paylaştığı “Bir Derdim Var”, çarpıcı konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla ekrana damga vuracak. Ergenlikteki gençlerin hassas dünyasını mercek altına alan dizi, seyirciyi onların sert ve yakıcı sorunlarıyla yüzleştirecek.

Dizinin kadrosunda yer alan Engin Hepileri, Neslihan Arslan, Erdem Şenocak, Başak Gümülcinelioğlu, İdil Sivritepe, Sami Aksu ve Sennur Nogaylar’a genç oyuncular Eylül Ersöz, Ata Artman, Ava Yaman, Esila Umut, Ataberk Mutlu, Ezgi Gör ve Efe Poylu eşlik edecek.

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MOR VE ÖTESİ GRUBU'NDAN BİR İLK

Adını rock müziğin sevilen grubu Mor ve Ötesi’nin hit şarkısı “Bir Derdim Var”dan alan dizinin müziklerini Aytekin Ataş yaparken, Mor ve Ötesi de ilk defa bir projenin müzik süpervizörlüğünü üstlenecek.

Uyarlama tasarımı Duygu Ertekin’e, senaryosu Yekta Torun’a ait dizinin senaryo ekibinde Deniz Gürlek de yer alıyor. Yönetmen koltuğunda oturan isim ise Burak Müjdeci.

Güçlü bir uzman kadrosuyla hazırlanan medikal dramanın danışmanlığını Uzm. Psk. Esra Altınbilek, Doç. Dr. Elif Erol ve Prof. Dr. Burak Doğangün üstlendi. Lale Eren ve Kerem Çatay’ın yapımcılığında çekilen dizi, ergenlik sorunlarıyla boğuşan gençler ve ailelerine bir umut ışığı yakmayı hedefliyor.