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Ahsen Eroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Pantene Altın Kelebek Ödülü'nü alan Ahsen Eroğlu'nun hayatı

#Ahsen Eroğlu#Pantene Altın Kelebek Ödülü#Televizyon
Ahsen Eroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli Pantene Altın Kelebek Ödülünü alan Ahsen Eroğlunun hayatı

Ahsen Eroğlu'nun hayatı Pantene Altın Kelebek Ödülü'nü almasının ardından gündemde yer aldı. Ünlü oyuncu Pantene Altın Kelebek Özel Jürisi tarafından, başarıları, yetenekleri ve duruşlarıyla gelecek vadeden oyuncular arasından seçilen “Pantene Yıldızı Parlayanlar” kategorisinde ödülün sahibi oldu. Fransız yapımı Dix Pour Cent dizisinden uyarlanan Menajerimi Ara dizisinde Dicle karakteri ile kariyerinde çıkış yakalayan Ahsen Eroğlu, çok sayıda dizide rol aldı. Peki, Ahsen Eroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

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Ahsen Eroğlu kimdir, sorusu Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni ile izleyenler tarafından merak konusu oldu. Muhteşem Yüzyıl Kösem, Anne, Kızlarım İçin, İstanbullu Gelin gibi dizilerde rol alan oyuncu Kuzgun dizisinde Kumru Cebeci rolü ile dikkat çekmişti.

AHSEN EROĞLU KİMDİR?

Ahsen Eroğlu, 27 Ekim 1994 tarihinde Tekirdağ’da dünyaya geldi. Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu’nu bitirdi ve oyunculuk eğitimini ise Sahne 3MOTA'da aldı. Kariyerine 2015 yılında rol aldığı Modern Habil Kabil dizisi ile başlamış, bu dizide Zehra isimli bir karakteri canlandırmıştır. Bu diziden sonra sırasıyla Muhteşem Yüzyıl Kösem, Anne, Kızlarım İçin, İstanbullu Gelin gibi dizilerde yardımcı karakter olarak yer aldı. Ahsen Eroğlu, 2019 yılında ilk başrolünü Kuzgun dizisinde Kumru Cebeci rolünü üstlenerek yaptı.

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