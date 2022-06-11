Afara'da sezona muhteşem veda

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Uğur Aslan, izleyicisinin karşısına seslendirdiği “Halkalı Şeker” şarkısıyla çıktı. Afara’nın sezon finali konukları, takdire şayan oyunculuğu ve seslendirdiği şarkılar ile adından söz ettiren Deniz Tansel Öngel, başarılı oyuncu Şebnem Dönmez ve Türk Pop Müziği’nin güçlü sesi Berkay oldu.

Doyasıya eğlence ve samimi bir sohbetin yer aldığı Afara, sezonun son bölümünde renkli anlara sahne oldu. Sahneye “İnanırım” ve “Gel Gel” şarkılarıyla çıkan Berkay, gece boyunca seslendirdiği birçok şarkısıyla sevenlerine unutamayacakları bir müzik ziyafeti yaşattı. Berkay’ın orkestrasıyla birlikte seslendirdiği “Urfa’nın Etrafı” türküsünde ise stüdyoda coşku dolu anlar yaşandı. Uğur Aslan, ayağından çıkarmadığı terlikleri ile sık sık magazin basınında gündem olan Berkay’a canlı yayında cizlavet hediye etti. Aslan’ın kendisine hediye ettiği cizlavetlerin ardından duygulanan Berkay, “Cizlavetleri cam çerçeveye koyup evimin duvarına asacağım” dedi.

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Uğur Aslan, Deniz Tansel Öngel, Berkay ve Şebnem Dönmez programın ilerleyen dakikalarında bir Barış Manço klasiği olan “Gibi Gibi” şarkısını birlikte seslendirdi.

Afara’nın sezon finaline ise başarılı oyuncu Deniz Tansel Öngel’in ud, flüt ve bağlama çaldığı anlar damga vurdu. Uğur Aslan’ın heybesinden çıkardığı her enstrümanı çalan Deniz Tansel Öngel, bağlama çalarak seslendirdiği “Dostum Dostum” türküsüyle sevenlerine müzik ziyafeti sundu.

Samimi, eğlenceli ve esprili sohbetiyle stüdyoyu kahkahalara boğan Şebnem Dönmez ise bir ilke imza atarak “Kimse Bilmez” şarkısını söyledi. Deniz Tansel Öngel, Berkay, Şebnem Dönmez ve Uğur Aslan arasında rekabete dönüşen Boks makinesindeki güç savaşı Afara’nın sezon finali bölümünde eğlenceli anlara sahne oldu.

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Başarılı oyuncu Uğur Aslan ile doyasıya müzik ve tadına doyulmaz bir sohbetin yaşandığı “Afara”, 10 Haziran Cuma akşamı Kanal D’de yayınlanan sezon finaliyle ekrana ara verdi.