Afara'da geceye damga vuran Bihter Ziyagil taklidi

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Uğur Aslan, izleyicisinin karşısına kendine has yorumuyla seslendirdiği “Ele Güne Karşı” şarkısıyla çıktı. Afara’nın yedinci bölüm konukları ünlü sanatçı Muazzez Ersoy, başarılı oyuncu Kadir Doğulu ve ünlü oyuncu Burcu Kıratlı oldu.

Kadir Doğulu’nun içten ve samimi sohbetiyle başlayan Afara, renkli anlara sahne oldu. Başarılarla dolu sanat hayatının hikayesini tüm samimiyetiyle dile getiren Muazzez Ersoy, “Sevemedim Kara Gözlüm”, “Sev Dedi Gözlerim” şarkılarını seslendirdi. Uğur Aslan, Muazzez Ersoy’u bir kez daha “Nostalji Kraliçesi” ilan ederek tacını canlı yayında takdim etti. Burcu Kıratlı’nın Aşk-ı Memnu dizisinin iz bırakan karakterlerinden Bihter Ziyagil taklidi ise geceye damga vurdu. Kıratlı, Bihter Ziyagil’in, “Gözlerimin önünde birbirlerini seviyorlar” replikleriyle hatırlanan o sahnesini alkışlar eşliğinde canlandırdı.

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Başarılı oyuncu Uğur Aslan ile doyasıya müzik ve tadına doyulmaz bir sohbetin olacağı “Afara”, her cuma akşamı canlı yayınla Kanal D’de…