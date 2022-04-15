Afara nedir, ne demek? Afara ne zaman başlıyor? İşte Afara'nın anlamı hakkında bilgiler

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Afara'nın kelime anlamı ekran başındakiler tarafından merak konusu oldu. Yargı dizisinin Eren komiseri Uğur Aslan’ın sunuculuğunu yaptığı Afara programı ilk bölümü ile bu akşam 00.15’de izleyicisi ile buluşacak. Unutulmaz şarkıların ekrana geleceği Afara, her hafta birbirinden ünlü isimleri ağırlayacak. Programın ismini alan ve dikkat çeken afara kelimesi tütün tozu, ufalanmış tütün anlamlarına da geliyor.

AFARA NEDİR?

Afara kelimesi, harman yerinde toprağa karışıp kalan taneler anlamında kullanılmaktadır.

İşte kelimenin anlamları:

Harman yerindeki hububatın taş ve toprakla karışık kalıntısı.

Bahçe ve bostanlardaki kalıntı, bir şeyin en son kalan döküntüsü.

Tütün tozu, ufalanmış tütün.

Uğur Aslan’ın kendi hayat hikâyesiyle harmanladığı Afara’da, orkestra eşliğinde Türk Sanat Müziği, Türkçe Pop, türküler ve arabesk şarkılar seslendirilecek. Sazın her teline değen şarkılarla muhteşem bir müzik ziyafetinin yaşanacağı programda, birbirinden eğlenceli içerikler, konukları bekleyen sürprizler de olacak.