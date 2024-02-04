Adana hikâyelerinden ‘İnci Taneleri’ dizisine

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Güçlü senaryosu, oyunculuk performansları ve atmosferiyle dikkat çeken Yılmaz Erdoğan imzalı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Onur Akbay ve Furkan Murat Uğur’a da yer verildi.

Dijital platformlardaki Adana hikâyeleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Akbay ve Adana hikâyeleriyle birlikte ekranın sevilen dizilerinde üstlendiği rollerle yıldızı parlayan Uğur, ilk kez “İnci Taneleri”nin ikinci bölümünde seyirci karşısına çıktı.

İki oyuncu, performanslarıyla büyük beğeni topladı. Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan’ın da rol aldığı, yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez’in oturduğu BKM yapımı “İnci Taneleri”nin üçüncü bölümü, 8 Şubat Perşembe akşamı ekrana gelecek.

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