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Adana hikâyelerinden ‘İnci Taneleri’ dizisine

Güncelleme Tarihi:

#İnci Taneleri#Onur Akbay#Furkan Murat Uğur
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2024 08:02

Kanal D’nin yeni sezondaki iddialı projesi “İnci Taneleri”, yayınlanan ilk iki bölümüyle reyting listesinin zirvesine yerleşti.

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Güçlü senaryosu, oyunculuk performansları ve atmosferiyle dikkat çeken Yılmaz Erdoğan imzalı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Onur Akbay ve Furkan Murat Uğur’a da yer verildi.

Dijital platformlardaki Adana hikâyeleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Akbay ve Adana hikâyeleriyle birlikte ekranın sevilen dizilerinde üstlendiği rollerle yıldızı parlayan Uğur, ilk kez “İnci Taneleri”nin ikinci bölümünde seyirci karşısına çıktı.

Adana hikâyelerinden ‘İnci Taneleri’ dizisine

Onur Akbay

İki oyuncu, performanslarıyla büyük beğeni topladı. Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan’ın da rol aldığı, yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez’in oturduğu BKM yapımı “İnci Taneleri”nin üçüncü bölümü, 8 Şubat Perşembe akşamı ekrana gelecek.

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Adana hikâyelerinden ‘İnci Taneleri’ dizisine

Furkan Murat Uğur

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#İnci Taneleri#Onur Akbay#Furkan Murat Uğur

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