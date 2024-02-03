Zirvenin yeni sahibi: İnci Taneleri

Haberin Devamı

YENİ KARAKTERLER, YENİ HİKÂYELER



◊ Rıza Kocaoğlu (Nusret) ve Kubilay Aka’nın (Cihan) ilk kez seyirci karşısına çıktığı “İnci Taneleri”nin ikinci bölümü, AB kategorisinde 11.39 reyting ve 31.26 izlenme payı, 20+ABC1’de 12.57 reyting ve 28.85 izlenme payı, Tüm Kişiler’de de 10.69 reyting ve 25.11 izlenme payı elde ederek birinci oldu. Dizinin aynı akşam ekrana gelen birinci bölüm özeti de Tüm Kişiler’de üçüncü, AB ve 20+ABC1 gruplarında ikinci sıraya yerleşti.

Beyaz elbisesi ve kırmızı ayakkabılarıyla göz dolduran Dilber, “Ben yola gelmem, yol bana gelsin” sözleri eşliğinde dansetti.

Kim geliyor? Dilber geliyor!



Dizinin ikinci bölümüne Hazar Ergüçlü’nün oynadığı Dilber karakterinin yeni dansı damga vurdu. Sincanlı Erkal’ın “Kim geliyor? Dilber geliyor!” anonsuyla sahneye çıkan Dilber'in dansı sosyal medyada yine çok konuşuldu.

Haberin Devamı

SES GETİREN DİYALOGLAR



Dizinin bu bölümünde de çarpıcı diyaloglar dikkat çekti:

◊ “Kafesler, içinde yaşamayana normal geliyor...

◊ Eski sayfaları yakıyorum, küllerini havaya savurup, o küllerin altında dans ediyorum...

◊ Kader dediğimiz şey tercihlerimiz mi, yoksa yazılan mı? Yoksa her ikisi birden mi, hayat kılığında üstümüze gelen?”,

◊ Size kazandırmayan her hamle, öfkeyi büyütür içinizde...