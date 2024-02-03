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Zirvenin yeni sahibi: İnci Taneleri

Güncelleme Tarihi:

#İnci Taneleri#Yılmaz Erdoğan#Hazar Ergüçlü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2024 07:35

Yayın hayatına rekorlarla başlayan Kanal D’nin yeni dizisi “İnci Taneleri”, ikinci bölümüyle de yüksek izlenme oranlarına ulaştı ve reyting listesinin zirvesini sahiplendi!

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YENİ KARAKTERLER, YENİ HİKÂYELER

◊ Rıza Kocaoğlu (Nusret) ve Kubilay Aka’nın (Cihan) ilk kez seyirci karşısına çıktığı “İnci Taneleri”nin ikinci bölümü, AB kategorisinde 11.39 reyting ve 31.26 izlenme payı, 20+ABC1’de 12.57 reyting ve 28.85 izlenme payı, Tüm Kişiler’de de 10.69 reyting ve 25.11 izlenme payı elde ederek birinci oldu. Dizinin aynı akşam ekrana gelen birinci bölüm özeti de Tüm Kişiler’de üçüncü, AB ve 20+ABC1 gruplarında ikinci sıraya yerleşti.

Zirvenin yeni sahibi: İnci Taneleri

Beyaz elbisesi ve kırmızı ayakkabılarıyla göz dolduran Dilber, “Ben yola gelmem, yol bana gelsin” sözleri eşliğinde dans 
etti.

Kim geliyor? Dilber geliyor!

Dizinin ikinci bölümüne Hazar Ergüçlü’nün oynadığı Dilber karakterinin yeni dansı damga vurdu. Sincanlı Erkal’ın “Kim geliyor? Dilber geliyor!” anonsuyla sahneye çıkan Dilber'in dansı sosyal medyada yine çok konuşuldu.

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SES GETİREN DİYALOGLAR

Dizinin bu bölümünde de çarpıcı diyaloglar dikkat çekti:
◊ “Kafesler, içinde yaşamayana normal geliyor...
◊ Eski sayfaları yakıyorum, küllerini havaya savurup, o küllerin altında dans ediyorum...
◊ Kader dediğimiz şey tercihlerimiz mi, yoksa yazılan mı? Yoksa her ikisi birden mi, hayat kılığında üstümüze gelen?”,
◊ Size kazandırmayan her hamle, öfkeyi büyütür içinizde...

Zirvenin yeni sahibi: İnci Taneleri

Yılmaz Erdoğan’ın canlandırdığı Azem’in hem Dilber hem de öğrencisi Ayça ile arasında geçen ‘dil bilgisi’ diyalogları bu bölümün beğeni toplayan sahneleri arasındaydı.

Gözden Kaçmasınİnci Tanelerinden anlamlı mesaj: İnsanın evladı sağ salim yanı başındaysa, geri kalan problemlerin hiçbir önemi yokturİnci Taneleri'nden anlamlı mesaj: İnsanın evladı sağ salim yanı başındaysa, geri kalan problemlerin hiçbir önemi yoktur!Haberi görüntüle
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#İnci Taneleri#Yılmaz Erdoğan#Hazar Ergüçlü

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