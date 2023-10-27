Acun Ilıcalı'nın 'nankör ve kansız' dediği Survivor yarışmacısı kim?

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Acun Ilıcalı, Yotube'da yayınlanan 'Nur Tuğba İle Laf Aramızda' programına konuk oldu.

Survivor yarışmasıyla birçok ismi üne kavuşturan Ilıcalı çarpıcı açıklamalara imza attı.

"NANKÖRLÜĞÜ AFFETMEM"

Nur Tuğba'nın "Survivor'a keşke almasaydım dediğiniz kimse var mı?" sorusuna cevap veren ünlü televizyoncu "Var, birkaç kansız çıktı. Çocuğu biz ünlü yaptık, bizim sayemizde dizide oynuyor. Survivor'ı soruyorlar 'Survivor'ı bana sormayın' diyor. Ben de aradım 'Kardeşim meraktan soruyorum, sen nasıl ünlü oldun?' dedim. 'Ben çıktıktan sonra seyrettim bölümleri, bana yanlış olmuş' dedi. Çıktıktan sonra biz de bir program da yaptın' dedim. Nankör insan, kansız adam sevmem. Ben kimseden teşekkür istemedim. Dokunduğum insanların birçoğu da güzel şeyler söyler. Bana bakışıyla insanlar belli ediyor zaten ama nankörlüğü affetmem" ifadelerini kullandı.

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Acun Ilıcalı'nın isim vermeden eleştirdiği yarışmacı merak konusu oldu.