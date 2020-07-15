Acun Ilıcalı'yı çıldırtan Survivor iddiası...Hemen cevap verdi

Survivor'da 5.5 ay süren mücadele sonunda, Cemal Can Canseven dün gece 2020 sezonunun şampiyonluğuna adını yazdırdı. Büyük gecenin sonunda, Survivor SMS oylamasında Barış’ın Cemal Can’dan daha çok oy aldığını gösteren sahte belge sosyal medyada yayıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Acun Ilıcalı, iddialarına yanıt verdi. Ünlü televizyoncu paylaşımında, "Birisi sahte bir belge uydursun, bizde inanalım..." ifadelerini kullandı.

ACUN ILICALI'DAN AÇIKLAMA

Sosyal medyada yayılan sahte noter belgesinde Barış Murat Yağcı’ya 812 bin 257 oy geldiği, Cemal Can’a ise 794 bin 297 oy atıldığı iddiasıyla ilgili Acun Ilıcalı Twitter adresinden açıklama yaptı. Acun Ilıcalı şunları söyledi;

Birisi sahte bir belge uydursun, bizde inanalım... Ne güzel bir dünya, ben de sahte mühürlü bir kağıda Boğaz Köprüsü benimdir yazacağım, bakalım veriyorlar mı? :)