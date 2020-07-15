Sadece Survivor'da değil sosyal medyada da şampiyon oldu! Cemal Can Canseven ne kadar kazandı?
11 ünlü, 11 gönüllü toplam 22 yarışmacının mücadele ettiği Survivor final yaptı. 5,5 aylık maceranın şampiyonu dün akşam gerçekleştirilen görkemli bir final ile belli oldu. Cemal Can, Barış ile çıktığı SMS oylamasından galip olarak ayrıldı. Survivor finali sosyal medyada da büyük yankı buldu. Final #Survivor2020 hashtag'i ile uzun süre TT listesinin ilk sırasında yer aldı. Survivor, yarışmacıların sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayılarını da zirveye taşıdı. 2020 şampiyonu Cemal Can, takipçi sayısını 3 milyon 150 bin arttırarak bir rekora imza attı.
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Şubat ayında başlayan Survivor macerası dün akşam yayınlana final ile son buldu. 5,5 aylık maratonun şampiyonu Cemal Can oldu. Survivor finali sosyal medyada da büyük yankı buldu. Final #Survivor2020 hashtag'i ile uzun süre TT listesinin ilk sırasında yer aldı. Survivor, yarışmacıların sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayılarını da zirveye taşıdı. Büyük ödülü kazanan 2020 şampiyonu Cemal Can, takipçi sayısını 3 milyon 150 bin arttırarak bir rekora imza attı.
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500 BİN TL KAZANDI
Gönüllüler takımında Survivor 2020'ye başlayan ve şampiyon olan Cemal Can 500 bin TL ödül kazandı.
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TAKİPÇİ SAYISINI 14'E KATLADI
Yarışmaya katılmadan önce Instagram sayfasında 250 bin kişinin takip ettiği Cemal Can, takipçi sayısını 14 kat arttırdı. Cemal Can'ın takipçi sayısı final akşamı 3,4 milyona ulaştı.
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BARIŞ'I 1,9 MİLYON K,İŞİ TAKİP EDİYOR
Cemal Can ile SMS oylamasına çıkan Barış Murat Yağcı, yarışma öncesi 450 bin olan takipçi sayısını 1,9 milyona çıkardı.
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ERSİN'İN TAKİPÇİ SAYISI 1 MİLYONU GEÇTİ
Survivor sadece Cemal Can'ın değil, bütün yarışmacıların takipçi sayılarını arttırdı. Köpeğ Mes ile olan ilişkisi bütün tüm Türkiye'yi etkileyen Ersin Korkut'un takipçi sayısı 1,3 milyona ulaştı.
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MERT ÖCAL
Yarışmanın favorileri arasında gösterilen Mert Öcal'ın takipçisi sayısı yarışmayla birlikte 644 bine ulaştı.
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EVRİM KEKLİK
Survivor'dan 'ben gitmeyeceğim' dedikten dakikalar sonra elenen Evrim Keklik'in takipçi sayısı 568 bin oldu.
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SERCAN YILDIRIM
Survivor'dan geçtiğimiz hafta elenen ünlü futbolcu Sercan Yıldırım'ın takipçi sayısı 365 bin oldu.
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BERKAN KARABULUT
Final dörtlüsünden Berkan Karabulut, sosyal medyada fenomen oldu. Karabulut'un takipçi sayısı 1,1 milyon.
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YASİN OBUZ
Önce MasterChef ardından da Survivor yarışması ile ekranda boy gösteren Yesin Obuz'un takipçi sayısı Acun Ilıcalı'nın çağrısı ile 1,3 milyon oldu.
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TEKNE İLE GELDİLER
Şampiyonluk adayları Barış ve Cemal Can, Galataport'daki büyük finale sürat teknesi ile geldiler. İkili, Acun Ilıcalı'nın isimlerini anons etmesinin ardından sahnedeki yerlerini aldılar...
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Survivor finali, yarışmacıların ada hayatına ait görüntülerle başladı. Ödül oyunlarından, dokunulmazlık mücadelelerine kadar pek çok görüntü finalde yayınlandı. Acun Ilıcalı, Survivor 2020'den elenen yarışmacılarla tek tek sohbet etti.
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AYCAN'A GÖNDERME
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'den elenen yarışmacılarla tek tek sohbet etti. Ilıcalı, Aycan'ın yüzleşmedeki sosyal medyayı sallayan sorularına gönderme yaptı. Ilıcalı, 'Bir adrenalin bağımlısı olarak, burada canlı yayında son adrenalin denememi yapacağım ve Aycan'a söz vereceğim. Şuan kendisi küstü, konuşmayabilir..." dedi.
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'BENİM KANALIMDA BENİ GEÇTİN'
Acun Ilıcalı, Yasin ile sohbet ettiği anlarda yarışmacıya kırdığı bir rekordan da bahsetti. Önce MasterChef ardından da Survivor'a katılan Yasin, PrimeTime'da 215 gün televizyona çıkarak bir rekora imza attı. Acun Ilıcalı, Yasin'in rekorunu "Benim kanalımda beni geçtin, tebrik ediyorum" diyerek açıkladı.
'Anlat Bakalım' oyununda Yasin'e çikolata sözü veren Hadise, hediyesini canlı yayına gönderdi. Çikolata paketinin üzerindeki notu Acun Ilıcalı okudu: "Sözüm sözdür, afiyet olsun... Sevgiler, Hadise"
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CEMAL CAN: HAKKINIZI HELAL EDİN
Acun Ilıcalı, şampiyonu açıklamadan önce Cemal Can ve Barış'a söz verdi.
"Hayatımdaki her olayda elimden geleni yapıp, sonucun benim için en hayırlı olduğunu düşünüyorum. 1 saat sonra ya şampiyon oluırum ya da ikinci olurum. İkinci olursam çok güzel bir dost kaznadım, onun yanında dik durur başarısını kutlarım. Barış da aynısını yapar diye düşünüyorum. Hayalimi gerçekleştirdim. Survivor tipi yoktu bende ama o algıyı kırmak istedim. Çok zor oldu ama bir şekilde bu koltuktayım. Demek ki doğru yaptım. Kimsenin kalbini kırmak istemedim. Kırdıysam hakkını helal etsinler...Bu hikayenin içinde olmak beni mulu etti. Sporcu olmadan, milli sporcularla yarıştım. Hem de çok güzel yarıştı. Duam, hepimiz için hayırlı olsundu. Kazasız belasız vatanımıza gelmekti istediğim. Ben elimden geleni yaptım, bundan sonra takdir halkın."
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BARIŞ: KUPAYI KARDEŞİME VERMEK İSTİYORUM
"Gönlüm çok rahat, vicdanım çok rahat. İzmir'den İstanbul'a geldim. İstanbul'dan yurtdışına çıktım. Hayallerimin peşinde gittim. Survivor'ın hayatımın dönüm noktası olacağını biliyordum. Yanımda en az benim kadar hak eden Cemal Can var. Okulda öğrenemeyeceğimiz her şeyi Survivor'da gördük. Elimden geleni yaptım. Benim yapabileceklerim bu kadardı... Ben sevgiyi ailemden gördüm. Cemal Can için çok sevineceğim, kaybettiğim için az üzüleceğim ama kazanırsam kız kardeşime o kupayı vermek istiyorum. Çünkü amacım iyi bir abi olabilmek..."
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ERMAN: BEN BAŞARAMADIM
Survivor'a yedekler kadrosundan dahil olan ve kısa süre sonra diskalifiye olan Erman, elenmesiyle ilgili konuştu.
"Survivor biraz sinirine hakim olan insanların yeriymiş onu anladım. Ben hakim olamıyorum. En büyük hayallerimden biriydi ben yapamadım, başaramadım. Ünlüler takımına girmek de bir gönüllü için çok zordu."
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Acun Ilıcalı, finalistlerle ilgili duygularını dile getirdi.Ilıcalı "Cemal Can, 'Yüreği çok temiz bir kardşeimsin. Seni izlerken her zaman 'keşke dünya bu kadar güzel olsa ve keşke bu kadar iyi olsa' dedim. Barış sen okadar düzgün bir insansın ki, ailen okadar güzel yetiştirmiş ki... Kişiliğinle benim gönlümü kazandın. Size baktığımda ikiniz de şampiyonluğa o kadar yakışıyorsunuz ki..." dedi. Oylamada bu durum ikinci kez yaşanıyor. İkiniz arasındaki oylama farkı yüzde 5'ten az. Maalesef biriniz şampiyon olacak."
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SONUCU GÖZYAŞLARIYLA BEKLEDİLER
Cemal Can ve Barış SMS sonucunu gözyaşlarıyla bekledi. Tribünde yerini alan Cemal Can'ın yakın arkadaşı Danla Bilic'in heyecanlı anları kameralardan kaçmadı. Bilic, Cemal Can'ın şampiyonluğunun açıklanmasıyla beraber sahneye koştu. Aylardır görüşmeyen iki dost, uzun süre sarılarak hasret giderdi.
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ALPER'İN AİLESİ DE TRİBÜNDE
2017 yılında Dominik'te uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Alper Baycın'ın anne ve babası da Survivor finalini izlemeye gelenler arasındaydı. Anne Baycın "Oğlumun hayali Acun Medya idi. Onu gerçekleştirdi. Alper melek oldu ama bize binlerce Alper bıraktı. Bizi hiç yalnız bırakmadınız. Çok teşekkür ediyorum. Sizi iyi ki tanıdım" dedi
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DEMET AKALIN FİNALİ CANLI İZLEDİ
Sıkı bir Survivor takipçisi olan Demet Akalın, finali eşi Okan Kurt ve kızı Hira ile birlikte izledi. Akalın, final geceside çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı.