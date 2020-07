Sadece Survivor'da değil sosyal medyada da şampiyon oldu! Cemal Can Canseven ne kadar kazandı?

CEMAL CAN: HAKKINIZI HELAL EDİN Acun Ilıcalı, şampiyonu açıklamadan önce Cemal Can ve Barış'a söz verdi.



"Hayatımdaki her olayda elimden geleni yapıp, sonucun benim için en hayırlı olduğunu düşünüyorum. 1 saat sonra ya şampiyon oluırum ya da ikinci olurum. İkinci olursam çok güzel bir dost kaznadım, onun yanında dik durur başarısını kutlarım. Barış da aynısını yapar diye düşünüyorum. Hayalimi gerçekleştirdim. Survivor tipi yoktu bende ama o algıyı kırmak istedim. Çok zor oldu ama bir şekilde bu koltuktayım. Demek ki doğru yaptım. Kimsenin kalbini kırmak istemedim. Kırdıysam hakkını helal etsinler...Bu hikayenin içinde olmak beni mulu etti. Sporcu olmadan, milli sporcularla yarıştım. Hem de çok güzel yarıştı. Duam, hepimiz için hayırlı olsundu. Kazasız belasız vatanımıza gelmekti istediğim. Ben elimden geleni yaptım, bundan sonra takdir halkın."