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Acun Ilıcalı, Survivor'da yarışacak yedinci ismi duyurdu: Üçüncü kez şampiyon olmak için geliyor!

Güncelleme Tarihi:

#Acun Ilıcalı#Turab#Survivor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2023 12:02

Survivor All Star 2024'ün kadrosu şekillenmeye başladı. Acun Ilıcalı, Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken, Aleyna Kalaycıoğlu, Sercan Yıldırım ve Damla Can'ın ardından Survivor'da yer alacak yedinci ismin Turabi Çamkıran olacağını duyurdu.

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2024 Survivor'a iddialı bir kadroyla girmeye hazırlanan Acun Ilıcalı yeni sezon öncesi yarışmacıları açıklamaya başladı.

Survivor'da iz bırakan yarışmacıların yer alacağı Survivor All Star 2024'ün kadrosunda eski şampiyonlar ve finalistler yer alıyor.

Yarışmaya katılacak yeni ismi açıklayan Ilıcalı, 'Survivor tarihinin efsane ismi Turabi 3. kez şampiyon olmak için All Star'a geliyor. MTV'de katıldığı programda da birinci olarak bizi gururlandıran Turabi'nin bu sefer zorlu rakipleri karşısında ne yapacağını merak ediyorum.' mesajını paylaştı.

Acun Ilıcalı, Survivorda yarışacak yedinci ismi duyurdu: Üçüncü kez şampiyon olmak için geliyor

Böylece Turabi Çamkıran, Survivor All Star 2024'te yarışacak, Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken, Aleyna Kalaycıoğlu, Sercan Yıldırım, Damla Can ardından yedinci isim oldu.

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ZOR GÜNLER GEÇİRDİ

İki kez Survivor'da şampiyon olduktan sonra yurt dışında katıldığı yarışmada da birincilik elde eden Turabi Çamkıran bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini söyledi. Hastaneden görüntülerini paylaşan Çamkıran, şu ifadeleri kullandı:

"Bir kazaydı, geçecek. Daha güçlü bir şekilde geri döneceğim inşallah. Ölmez sağ kalırsam hayatımın kadını bulup, hemen nikahı basacağım. 2024 bitmeden de evlenip, çoluk çocuğa karışıp, ailemle mütevazi bir hayat yaşayacağım. Ve ne kadar erteleyip yapmadığım şey varsa ayağa kalkar kalkmaz onları yapacağım. Duam belli, duyan belli. Hayat kısaymış. Her kimin kalbini kırdıysam kusuruma bakmasın. Cahilliğimden yapmışımdır. Şimdilik hoş çakalın."

Acun Ilıcalı, Survivorda yarışacak yedinci ismi duyurdu: Üçüncü kez şampiyon olmak için geliyor

 

 

 

 

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#Acun Ilıcalı#Turab#Survivor

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