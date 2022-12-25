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SURVİVOR 2023 KADROSU: Acun Ilıcalı bir ismi daha duyurdu! Survivor 2023'te sürpriz isim...

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#Acun Ilıcalı#Survivor#Survivor 2023
SURVİVOR 2023 KADROSU: Acun Ilıcalı bir ismi daha duyurdu Survivor 2023te sürpriz isim...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2022 12:57

Survivor 2023 yarışmasının kadrosuna iki isim daha katıldı. Acun Ilıcalı yaptığı paylaşımda, basketbolcu Aysu Kesin ve Ampute Milli Takımı'nın yıldızı Barış Telli'nin Survivor'a gideceğini duyurdu. İşte, Survivor 2023 kadrosunun son hali;

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Survivor 2023 kadrosu şekillenmeye başladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Acun Ilıcalı, Berdan Mardini, Ümit Erdim, Murat Eken, Zeynep Alkan, Seçkin Piriler ve Cansu Tuman'ın ardından Halil İbrahim Göker, Buse Plan, Alper Rende, Elanur, Chaby ve Kürşat Juan'ın da Survivor kadrosunda yer alacağını duyurdu.

Ilıcalı bugün yaptığı paylaşımla Survivor'a iki ismin daha katıldığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü televizyoncu, 'Sevgili Aysu Keskin ve Barış Telli, Survivor 2023 kadrosuna dahil oldular. İkisine de başarılar dilerim' dedi.

SURVİVOR 2023 KADROSU: Acun Ilıcalı bir ismi daha duyurdu Survivor 2023te sürpriz isim...

Ampute Milli Takımı'nda oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Barış Telli, Survivor 2023 yarışmasında yer alacak.

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SURVİVOR 2023 KADROSU: Acun Ilıcalı bir ismi daha duyurdu Survivor 2023te sürpriz isim...
2023'ün ilk aylarında ekrana gelecek Survivor'da 'Berdan Mardini, Ümit Erdim, Murat Eken, Zeynep Alkan, Seçkin Piriler, Cansu Tuman, Halil İbrahim Göker, Buse Plan, Alper Rende, Elanur, Chaby ve Kürşat Juan' gibi ünlü isimler yarışacak.

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Geçtiğimiz günlerde yeni sezon tanıtımını yapan Ilıcalı, 'Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. 'Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam' demeyin belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak' ifadelerini kullanmıştı

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'ın yeni sezonunda Ünlüler-Fenomenler mücadelesi yaşanacak.

2023 SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor genellikle MasterChef programının bitiminin hemen ardından yayınlanmaya başlıyor.

Survivor’un Masterchef’in sezonu tamamlamasının ardından yeni sezona başlaması bekleniyor. Henüz Survivor 2023 yayın tarihi ile ilgili TV8’den ve Acun Ilıcalı’dan resmi bir açıklama gelmedi.

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Programın 2023'ün Ocak ya da Şubat ayında başlayacağı tahmin ediliyor.

 

 

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#Acun Ilıcalı#Survivor#Survivor 2023

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