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Acun Ilıcalı açıkladı! Survivor'da peş peşe kötü haberler... 2 isim yarışmaya veda etti

#Survivor#Merve Aydın#Aşil Tendonu
Acun Ilıcalı açıkladı Survivorda peş peşe kötü haberler... 2 isim yarışmaya veda etti

Survivor 2022 All Star yarışmasında ünlüler ve gönüllüler haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesinde karşı karşıya geldi. Kadınlar mücadelesinde ünlüler takımında yer alan Merve Aydın talihsiz bir sakatlık yaşadı ve oyunu yarıda bıraktı. Konseyde konuşan Acun Ilıcalı, Merve Aydın ve gönüllüler takımında yer alan Perviz'in sakatlıklarından dolayı Survivor'a devam edemeyeceğini duyurdu. Ayrıca Ilıcalı, bu hafta eleme yapılmayacağını açıkladı.

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Ünlüler ve gönüllüler takımı, yeni haftanın ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Yarışmacılar kazanmak için oyun parkuruna çıkarken, oyunun ödülü de; dana pirzola, etli kuru fasulye, bademli yasemin pilavı, humus oldu.

Survivor'ın bu akşamki 96. bölümünde, Nisa ile dokunulmazlık oyununda yarışan Merve Aydın sakatlık geçirdi. Acılar içinde kalan Aydın, "Bitti... Anne sana söz verdim. Anne ne olursun anne..." sözleri yürek yaktı. Merve'nin acılar içinde kaldığını gören arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.

Dr. Serhad Ömercikoğlu, Merve'ye, ''Aşilinde bir kopma var evet.'' dedi ve yarışmacı tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Aşil tendonu, insan vücudundaki en büyük ve en güçlü tendondur. Tendonlar kası kemiğe bağlayan sert doku kordonlarıdır. Aşil tendonu topuğun arkasında bulunur ve topuk kemiğini baldır kasına bağlar. Bir kişinin yürümesine, koşmasına ve zıplamasına yardımcı olur.

AŞİL TENDON KOPMASI

Aşil tendonu, insan vücudundaki en büyük ve en güçlü tendondur. Tendonlar kası kemiğe bağlayan sert doku kordonlarıdır. Aşil tendonu topuğun arkasında bulunur ve topuk kemiğini baldır kasına bağlar. Bir kişinin yürümesine, koşmasına ve zıplamasına yardımcı olur.

AŞİL TENDON KOPMASI

ILICALI SON DURUMU AÇIKLADI

Acun Ilıcalı, sakatlık geçiren Merve Aydın'ın Survivor'a devam edemeyeceğini açıkladı.

Kötü haberi veren Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:

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Yapılan kontrollerde şu anda devam etme şansının olmadığı net olarak gözüküyor. Merve'nin tabi ki Survivor hayallerini bitirmesi ve burada kendisi bir kez daha ispatlamak üzereyken bir anda yarışmanın dışında kalması çok üzücü bir olay. Ama telafisi olabilecek bir olay olduğu için yine de şükrediyorum.

Acun Ilıcalı açıkladı Survivorda peş peşe kötü haberler... 2 isim yarışmaya veda etti

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BU HAFTA ELEME OLMAYACAK

Konseyde konuşan Acun Ilıcalı, Merve Aydın'ın sakatlanıp elenmesinin ardından bu hafta eleme olmayacağını söyledi. İki hafta sonunda 6 dokunulmazlık oyununun oynanacağını belirten Acun Ilıcalı, 1 kişinin eleneceğini söyledi.

Acun Ilıcalı açıkladı Survivorda peş peşe kötü haberler... 2 isim yarışmaya veda etti

BİR KÖTÜ HABER DAHA

Ayrıca Acun Ilıcalı, gönüllüler takımında yer alan Perviz'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Ilıcalı, "Gönüllüler takımından Perviz gözetim altındaydı. Çok garip bir şekilde sorunu aşildi. Doktorumuz kalıcı hasar olması durumundan dolayı yarışmaya devam edemeceğini söyledi. Perviz Survivor All Star'a devam edemeyecek." dedi.

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Acun Ilıcalı açıkladı Survivorda peş peşe kötü haberler... 2 isim yarışmaya veda etti

İLK ELEME ADAYI EVRİM

Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı için eleme oylaması konseyi gerçekleşti. Eleme oylamasında gönüllüler adadan gitmesini istedikleri isimleri tek tek yazdı. Yapılan oylama sonucunda 5 oy alan Evrim birinci eleme adayı oldu. Evrim böylelikle 12. potasına girmiş oldu.

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#Survivor#Merve Aydın#Aşil Tendonu

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