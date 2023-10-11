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Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'a düello sistemi geliyor!

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#Acun Ilıcalı#Survivor#Survivor All Star
Acun Ilıcalı açıkladı: Survivora düello sistemi geliyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2023 12:57

Acun Ilıcalı Survivor All Star 2024'te uygulanacak yeniliği anlattı. Birbirinden güçlü isimlerin yer alacağı yarışmaya düello sistemi geliyor.

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2024 Survivor'a iddialı bir kadroyla girmeye hazırlanan Acun Ilıcalı yeni sezon öncesi merak edilenleri anlattı.

Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum, programına katılan Ilıcalı, SMS'i kaldırdıklarını söyledi.

Geçmişte SMS'le eleme sisteminden yarışmacıların dert yandığını belirten Ilıcalı, 'Bu yıl performansı yapan kazanacak' dedi.

İşte Acun Ilıcalı'nın açıklamalarından satır başları....

Survivor'da şöyle bir şey yaşadık. 'Ben oylamada kaybettim, ben hakkettim. Algı yaptı' dediler. Ben de SMS'i kaldırdım.

'Ben SMS'te elendim, mağdur oldum' diyordunuz, alın size Survivor performans yapıyoruz. SMS yok!

Adaylar çıkacak düelloda kapışacak. Yarışamnın finalinde de SMS olmayacak.

Finali de büyük bir salonda 20 bin kişiye yapacağız, canlı yayında oynayacaklar. Kazanan şampiyon olacak.

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Artık 'ben SMS'te kaybettim' hikayeleri bitiyor. Performansı yapan kazanacak.

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SURVİVOR'DA KİMLER YARIŞACAK?

Survivor All Star 2024 kadrosunda yarışacak isimler ise şöyle; 

Doğukan Manço, Nefise Karatay, Merve Aydın, Yiğit Poyraz, Turabi Çamkıran, Damla Can, Sercan Yıldırım, Aleyna Kalayçıoğlu, Ogeday Girişken, Nagihan Karadere, Nihat Altınkaya, Seda Ocak, Sahra Işık, Yasin Obuz, Gizem Memiç, Özgür Tetik.

 

 

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#Acun Ilıcalı#Survivor#Survivor All Star

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