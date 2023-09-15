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Acun Ilıcalı açıkladı... Son şampiyon Survivor'da!

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#Acun Ilıcalı#Nefise Karatay#Survivor
Acun Ilıcalı açıkladı... Son şampiyon Survivorda
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2023 10:59

Acun Ilıcalı Survivor All Star 2024'te yarışacak isimleri açıklamaya devam ediyor. Yeni sezon öncesi yarışmada yer alacak isimleri tek tek paylaşan Ilıcalı, son şampiyon Nefise Karatay'ın da adaya gideceğini duyurdu.

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2024 Survivor'a iddialı bir kadroyla girmeye hazırlanan Acun Ilıcalı yeni sezon öncesi yarışmacıları açıklamaya başladı.

Acun Ilıcalı, Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken, Aleyna Kalaycıoğlu, Sercan Yıldırım, Damla Can, Turabi Çamkıran, Yiğit Poyraz ve Merve Aydın'ın ardından Survivor'da yer alacak 10. ismin Nefise Karatay olacağını duyurdu.

Yarışmaya katılacak yeni ismi açıklayan Ilıcalı, '2023 Survivor şampiyonu Nefise Karatay Survivor 2024 All Star’da bizimle beraber olacak. Nefise’nin en büyük hayali Nagihan ile yarışmaktı. İkisinin mücadelesini dört gözle bekliyorum.' mesajını yayınladı.

Acun Ilıcalı açıkladı... Son şampiyon Survivorda

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Böylece Nefise Karatay, Survivor All Star 2024'te yarışacak, Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken, Aleyna Kalaycıoğlu, Sercan Yıldırım, Damla Can, Turabi Çamkıran, Merve Aydın'ın ardından dokuzuncu isim oldu.

Survivor'da iz bırakan yarışmacıların yer alacağı Survivor All Star 2024'ün kadrosunda eski şampiyonlar ve finalistler yer alıyor.

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#Acun Ilıcalı#Nefise Karatay#Survivor

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