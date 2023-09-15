Acun Ilıcalı açıkladı... Son şampiyon Survivor'da!

Haberin Devamı

2024 Survivor'a iddialı bir kadroyla girmeye hazırlanan Acun Ilıcalı yeni sezon öncesi yarışmacıları açıklamaya başladı.

Acun Ilıcalı, Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken, Aleyna Kalaycıoğlu, Sercan Yıldırım, Damla Can, Turabi Çamkıran, Yiğit Poyraz ve Merve Aydın'ın ardından Survivor'da yer alacak 10. ismin Nefise Karatay olacağını duyurdu.

Yarışmaya katılacak yeni ismi açıklayan Ilıcalı, '2023 Survivor şampiyonu Nefise Karatay Survivor 2024 All Star’da bizimle beraber olacak. Nefise’nin en büyük hayali Nagihan ile yarışmaktı. İkisinin mücadelesini dört gözle bekliyorum.' mesajını yayınladı.

Haberin Devamı

Böylece Nefise Karatay, Survivor All Star 2024'te yarışacak, Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken, Aleyna Kalaycıoğlu, Sercan Yıldırım, Damla Can, Turabi Çamkıran, Merve Aydın'ın ardından dokuzuncu isim oldu.

Survivor'da iz bırakan yarışmacıların yer alacağı Survivor All Star 2024'ün kadrosunda eski şampiyonlar ve finalistler yer alıyor.