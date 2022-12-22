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Acun Ilıcalı açıkladı! İşte Survivor 2023'e gidecek üç kadın yarışmacı...

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#Acun Ilıcalı#Survivor#Seçkin Piriler
Acun Ilıcalı açıkladı İşte Survivor 2023e gidecek üç kadın yarışmacı...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2022 16:53

Survivor kadrosu şekillenmeye başladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Acun Ilıcalı, Berdan Mardini, Ümit Erdim ve Murat Eken'in ardından Zeynep Alkan, Seçkin Piriler ve Cansu Tuman'ın da Survivor kadrosunda yer alacağını duyurdu.

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Survivor 2023 kadrosu Acun Ilıcalı tarafından açıklanmaya devam ediyor. 2023'ün ilk aylarında ekrana gelecek Survivor'da geçtiğimiz günlerde Ilıcalı; Berdan Mardini, Ümit Erdim ve Murat Eken'in kadroda olacağını duyurmuştu.

Ünlü televizyoncu üç erkek yarışmacının ardından şimdi de üç kadın yarışmacının ismini açıkladı.

Acun Ilıcalı açıkladı İşte Survivor 2023e gidecek üç kadın yarışmacı...

Hamdi Alkan'ın oyuncu kızı Zeynep Naz Alkan, oyuncu-model Seçkin Piriler ve genç oyuncu Cansu Tuman, Survivor 2023'te yer alacak.

FORMAT DEĞİŞİYOR

Geçtiğimiz günlerde yeni sezon tanıtımını yapan Ilıcalı, 'Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. 'Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam' demeyin belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak' ifadelerini kullanmıştı

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Survivor 2023 kadrosunda hangi isimlerin olacağı merak konusu oldu. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'ın yeni sezonunda All Star-Fenomenler mücadelesinin yaşanacağı iddia edildi.

2023 SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor genellikle MasterChef programının bitiminin hemen ardından yayınlanmaya başlıyor.

Survivor’un Masterchef’in sezonu tamamlamasının ardından yeni sezona başlaması bekleniyor. Henüz Survivor 2023 yayın tarihi ile ilgili TV8’den ve Acun Ilıcalı’dan resmi bir açıklama gelmedi.

Programın 2023'ün Ocak ya da Şubat ayında başlayacağı tahmin ediliyor.

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#Acun Ilıcalı#Survivor#Seçkin Piriler

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