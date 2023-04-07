Acı gerçekle yüzleşti: Evliymiş, çocukları da varmış!

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Dizinin yeni bölümünde;

Herkes uyuduktan sonra Billur'un, Hafize'nin ve Muzo'nun söylediklerini düşünen Nalan, içine düşen şüpheye kayıtsız kalamadı.

Hiç kimseye haber vermeden Hayri'nin evinde giden Nalan, onu karısı ve çocuklarıyla gördü.

Aaa! babamın arkadaşı olan prenses abla geldi.

Gördükleri karşısında büyük yıkım yaşayan Nalan, teselliyi Muzaffer'de buldu.

HAYRİ'NİN HAYALLERİ SUYA DÜŞTÜ

Muzo, Nalan' "Ona iki gün mühlet verdim. Sana söylemeseydi biz söyleyecektik... Billur da biliyor gerçeği" dedi.

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Evliymiş... Çocukları varmış... Güzel bir ailesi varmış... Peki benden ne istemiş?

Nalan'ın gerçeği zamansız bir şekilde öğrenmesi Hayri'yi de çok üzdü.

Hayatımda ilk defa biri beni sevdi... Annem gibi sevdi, rahmetli abim gibi sevdi. Nalan beni sevdi ama olmadı, kısmet olmadı. Hayatımda kendimi bir kere daha bu kadar çaresiz hissettim... Abim öldüğünde...

Bitkin bir şekilde eve dönen Nalan, Billur'a ve Muzo'ya teşekkür etti.

Nalan'ın kendisinden nefret ettiğini düşünen Hayri, ona veda etmek istediğini söyledi. Teklifi kabul eden Nalan, Hayri'yi sahildeki buluşma adreslerine çağırdı.

SEDAT KÜLLERİNDEN DOĞUYOR

Terapiye gitmeye başlayan Sedat, ilk denemesini ev halkına anlattı. Sedat'ın tuhaf tavırları ailesini şaşırttı.

Hayri ile buluşan Nalan, kelimenin tam anlamıyla öfke kustu.

Sen tam bir fiyaskosun. Yalancı dediğimiz Sedat'ın bile fersah fersah üstündeymişsin...Sen hayatımda gördüğüm en büyük korkaksın. Sen benden daha da korkaksın!

Hayri'nin Türkan'dan istediği an boşanabileceğini söylemesi de Nalan'ı ikna etmeye yetmedi. Kendisine söylenen yalanları kabul edemeyen Nalan, "Ben tek kelimesine bile inanmadığın biriyle yaşamanın ne demek olduğunu o kadar iyi biliyorum ki, kendimi bir daha böyle bir ateşe atamam" dedi.

NALAN, HAYRİ'Yİ TERK ETTİ

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Döndü'nün izin istemesinden tuhaf bir şeyler olduğunu anlayan Gülcihan, yardımcısının peşine Tako'yu taktı. Döndü'yü kasap İsmail ile konuşurken gören Gülcihan, durumdan rahatsız oldu.

Levent, mide bulantıları bir türlü geçmeyen Selen'i zorla doktora götürdü. Muayene sonucu her ikisi için de sürpriz oldu.

Tebrik ederim ikiz misafirleriniz var...

Hastaneden gelen Selen, müjdeli haberi annesine ve kardeşine verdi. Kızının ultrason fotoğraflarını gören Gülcihan duygusal anlar yaşadı.

Anne ben hamileyim!

Müjdeli haberi Rafet'e akşam yemeğinde vermeye hazırlanan Gülcihan, iftar için Nalan, Hafiş ve Billur'u da davet etti.

Selen'in hamile olduğunu öğrenen Nalan, yemeğe katılacağını söyledi.

SELEN İKİZLERE HAMİLE

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Hayri ile buluşan Muzo, sert konuştu. Hayri'nin de eski patronundan geri kalır yanı yoktu...

HAYRİ OLANLARDAN DOLAYI MUZO'YU SUÇLADI

Muzo'ya "Ben bitti demeden bitmez" diyerek resti çeken Hayri masayı terk etti.

Ona binlerce kez ihanet eden Sedat'ı affeden Nalan, belki bana da bir şans verir...

Güzel haberi Cavit'ten duyan Rafet mutluluktan havalara uçtu.

KONAKTA BEBEK SEVİNCİ

Günler sonra yalnızlığını unutup eski, kalabalık ailesi ile sofraya oturan Nalan içini Muzo'ya döktü.

Buraya gelince sanki beni sarıp sarmalayacakmışsınız gibi geliyor ama diğer yandan da mutlu kalabalık bana ne kadar yalnız olduğumu hatırlatıyor...

Hayri'nin Nalan'ı kandırmaya çalışmasından korkan Billur ve Hafiş, endişelerini dile getirdiler.

Nalan ise kesin bir dille "O defter kapandı" dedi ardından evin önünde beklerken gördüğü Hayri'ye mesaj attı.

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Emin aynı şeyleri bu gece karına da söyleyeceksin. Çünkü sen gördüğüm en büyük yalancısın

Gizledikleri nedeniyle vicdan azabı duyan Hafiş, babasının ısrarla gönderdiği ancak kızına ulaştıramadığı mektupları Nalan'a verdi.

Eve dödüğünde Türkan'ın hala uyumadığını gören Hayri, konuşmak istediğini söyledi.

Kocasının ağzından çıkacak sözleri bekleyen Türkan "Boşanacağız" cümlesini duyunca şoke oldu.

O kadın için mi? O kadar çok mu seviyorsun? Bizden de mi çok seviyorsun?

Dizinin final sahnesinde;

Nalan'ı geri kazanmayı kafasına koyan Hayri, karısını ve çocuklarını da alarak sevgilisinin evine gitti.

HAYRİ, AİLESİ İLE NALAN'IN KAPISINDA

Türkan'ın sana anlatacakları var Nalan...

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