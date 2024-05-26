77. Cannes Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu

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Bu yıl 77’ncisi düzenlenen festivalin büyük ödülleri dün gece gerçekleşen törenle sahiplerini buldu.

Cannes Film Festivali’nin bu yılki jüri başkanlığını ABD’li yönetmen ve oyuncu Greta Gerwig üstlenmişti.

Jüride senarist, fotoğrafçı ve yazar olarak tanınan ve aynı zamanda ünlü yönetmenimiz Nuri Bilge Ceylan’ın da eşi olan Ebru Ceylan da yer almıştı.

77. Cannes Film Festivali’nin jüri başkanlığını bu yıl Greta Gerwig yaptı

77. Cannes Film Festivali’nin kazananı ABD’li yönetmen Sean Baker oldu. Baker’ın yönettiği Anora adlı film birçok iddialı yapımı geride bırakarak Altın Palmiye’yi kazandı.

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Ödül töreninde bu yıl festivalde bir ilk de yaşandı. En İyi Kadın Oyuncu dalında Emilia Perez filminde başrolleri paylaşan tüm kadın oyuncular ekip halinde ödülü kucakladı. Ödül üç oyuncu arasında paylaştırılırken bu seçim festival tarihine geçti.

İşte 77. Cannes Film Festivali’nin kazananları…

Cannes'ın büyük ödülü Altın Palmiye'yi ABD'li yönetmen Sean Baker kazandı

Altın Palmiye: Anora (Sean Baker)

Grand Prix: All We Imagine As Light (Payal Kapadia)

Jüri Ödülü: Emilia Perez (Jacques Audiard)

Jüri Özel Ödülü: The Seed of the Sacred Fig (Mohammad Rasoulof)

Ülkesi İran'da hapis cezasına çarptırılan ve mal varlığına el konan yönetmen Mohammad Rasoulof'a Jüri Özel Ödülü verildi

En İyi Yönetmen: Miguel Gomes (Grand Tour)

En İyi Kadın Oyuncu: Emilia Perez’deki rolleriyle Zoe Saldana, Karla Sofia Gascon, Selena Gomez

En İyi Erkek Oyuncu: Jesse Plemons (Kinds of Kindness)

En İyi Senaryo: The Substance (Coralie Fargeat)





Tarihe geçen Kadın Oyuncu Ödülü'nü ekip arkadaşları adına İspanyol oyuncu Karla Sofia Gascon aldı

Altın Kamera Ödülü: Armand (Halfdan Ullmann Tøndel)

Altın Kamera Mansiyon: Mongrel (Chiang Wei Liang and You Qiao Yin)

George Lucas'a Onuru Ödülü'nü bir başka efsane yönetmen ve aynı zamanda da yakın dostu olan Francis Ford Coppola takdim etti

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Altın Palmiye Onur Ödülü: Bu yıl Cannes’da verilen onur ödülü sinema sanatına katkılarından ötürü Star Wars ve Indiana Jones gibi efsane film serilerinin yaratıcısı olan ve pek çok ödüllü filmin de yapımcısı olan ABD’li George Lucas’a kapanış töreninde takdim edildi.