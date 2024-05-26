77. Cannes Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu

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Bu yıl 77’ncisi düzenlenen festivalin büyük ödülleri dün gece gerçekleşen törenle sahiplerini buldu.
Cannes Film Festivali’nin bu yılki jüri başkanlığını ABD’li yönetmen ve oyuncu Greta Gerwig üstlenmişti.
Jüride senarist, fotoğrafçı ve yazar olarak tanınan ve aynı zamanda ünlü yönetmenimiz Nuri Bilge Ceylan’ın da eşi olan Ebru Ceylan da yer almıştı.
77. Cannes Film Festivali’nin kazananı ABD’li yönetmen Sean Baker oldu. Baker’ın yönettiği Anora adlı film birçok iddialı yapımı geride bırakarak Altın Palmiye’yi kazandı.
Ödül töreninde bu yıl festivalde bir ilk de yaşandı. En İyi Kadın Oyuncu dalında Emilia Perez filminde başrolleri paylaşan tüm kadın oyuncular ekip halinde ödülü kucakladı. Ödül üç oyuncu arasında paylaştırılırken bu seçim festival tarihine geçti.
İşte 77. Cannes Film Festivali’nin kazananları…
Tarihe geçen Kadın Oyuncu Ödülü'nü ekip arkadaşları adına İspanyol oyuncu Karla Sofia Gascon aldı
Altın Palmiye Onur Ödülü: Bu yıl Cannes’da verilen onur ödülü sinema sanatına katkılarından ötürü Star Wars ve Indiana Jones gibi efsane film serilerinin yaratıcısı olan ve pek çok ödüllü filmin de yapımcısı olan ABD’li George Lucas’a kapanış töreninde takdim edildi.