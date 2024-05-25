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Türk starların Cannes çıkarması

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#Cannes#Hande Erçel#Melis Sezen
Türk starların Cannes çıkarması
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2024 07:51

Birbirinden iddialı yapımların Altın Palmiye için yarıştığı Cannes Film Festivali’ne Türk starlar da katıldı. Aralarında Hande Erçel, Gökçe Bahadır ve Melis Sezen’in de olduğu ünlü isimler katıldıkları galaların kırmızı halısında şıklıklarıyla göz kamaştırdı.

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Âşıklar kırmızı halıda

 TÜRK oyuncular, bu yıl da Cannes’da boy gösterdi. Bazı isimler, 77’ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali kapsamında düzenlenen galalara katılırken, bazı oyuncular da şehirde düzenlenen festival dışı organizasyonlarda yer aldı.

Türk starların Cannes çıkarması

Geçtiğimiz günlerde, ABD yapımı “Megalopolis” adlı filmin galasına yalnız katılan Hande Erçel’e sonraki günlerde sevgilisi Hakan Sabancı eşlik etti. Âşıklar festival kapsamında düzenlenen geleneksel amfAr yardım galasına katıldı. Erçel ve Sabancı kırmızı halıda da birlikte poz verdi.

Leopar şıklığı

Melis Sezen bir mücevher markasının davetiyle festivali renklendirdi.

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Türk starların Cannes çıkarması

Kırmızı halıda boy gösteren ünlü isim leopar desenli elbisesiyle peş peşe pozlar verdi. Sezen’in kombiniyle paylaştığı videosu ise kısa sürede viral oldu. Melis Sezen’in ‘Ben Cannes için hazırım. Ya sen?’ notuyla paylaştığı videoya sosyal medyada binlerce yorum yapıldı.

Evlilik sonrası ilk görüntü

Geçen haftalarda sessiz sedasız milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile evlenen Melisa Aslı Yazıcı da bir markanın iş birliğiyle Cannes’da düzenlenen etkinliklere katıldı.

Türk starların Cannes çıkarması

Ünlü oyuncuya eşi Yusuf Yazıcı eşlik etti. Oyuncu, davete hazırlanırken otel odasının balkonunda çektiği fotoğrafları da sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.

Marka elçisi

Gökçe Bahadır, Türkiye marka elçisi olduğu Roberto Bravo’nun konuğu olarak festivale katıldı.

Türk starların Cannes çıkarması

Ünlü oyuncu, başrollerini Iago Xavier ve Nataly Rocha’nın paylaştığı “Motel Destino” filminin prömiyerinde Züleyha Kuru’nun kendisi için özel olarak tasarladığı elbisesiyle boy gösterdi.

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#Cannes#Hande Erçel#Melis Sezen

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