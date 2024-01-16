75. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu: Geceye Succession damga vurdu

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Her yıl eylül ayında düzenlenen Emmy Ödülleri töreni 2023’te Hollywood2un aylar boyu kepenk kapatmasına yol açan senarist ve oyuncu grevi yüzünden ertelenmek zorunda kalmıştı.
Los Angeles'taki Peacock Tiyatrosu'nda gerçekleşen törenle televizyon yapımlarının ödülleri 4 aylık bir rötarla Türkiye saatiyle bu sabaha karşı sahiplerini buldu.
Yayınlandığı dört sezon boyunca milyonları ekran başına toplayan ve geçen mayıs ayında final yaparak izleyicilere veda eden Succession dizisi geceye damga vuran yapım oldu.
Succession en büyük ödüllerden altısını kazanarak Emmy’lerin en başarılı yapımı oldu. Final yapar yazmaz adını televizyon efsaneleri arasına yazdıran dizi En İyi Drama Dizisi, En İyi Senaryo, En İyi Yönetmenlik, En İyi Erkek ve Kadın Oyuncu ve En İyi Yardımcı Erkek oyuncu dalındaki ödülleri kazanarak törenin galibi oldu.
Çok ses getiren ilk sezonunun ardından şu anda ikinci sezonuyla ekranda olan The Bear da Succession’dan sonra gecenin ikinci kazananıydı. Komedi dizisi dalında En İyi Dizi, En İyi Senaryo, En İyi Erkek, En İyi Yardımcı Kadın ve Yardımcı Erkek oyuncu dallarında ödüle layık görülen The Bear da geceden 5 ödülle ayrıldı.
İŞTE 75. EMMY ÖDÜLLERİ’NDE KAZANANLARIN TAM LİSTESİ:
En İyi Drama Dizisi: Succession
En İyi Komedi Dizisi: The Bear
En İyi Mini Dizi: Beef
En İyi Erkek Oyuncu – Drama: Kieran Culkin - Succession
En İyi Kadın Oyuncu – Drama: Sarah Snook - Succession
En İyi Erkek Oyuncu – Komedi: Jeremy Allen White - The Bear
En İyi Kadın Oyuncu – Komedi: Quinta Brunson - Abbott Elementary
En İyi Erkek Oyuncu – Mini Dizi: Steven Yeun - Beef
En İyi Kadın Oyuncu – Mini Dizi: Ali Wong - Beef
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Drama: Matthew Macfadyen - Succession
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Drama: Jennifer Coolidge - The White Lotus
En İyi Yardımcı Aktör– Komedi: Ebon Moss-Bachrach - The Bear
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Komedi: Ayo Edebiri - The Bear
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Mini dizi: Paul Walter Hauser - Black Bird
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Mini dizi: Niecy Nash-Betts - Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story
En İyi Senaryo – Komedi: The Bear - Christopher Storer
En İyi Senaryo – Drama: Succession - Jesse Armstrong
En İyi Senaryo – Mini Dizi: Beef - Lee Sung Jin for
En İyi Yönetmen – Komedi: Barry - Bill Hader
En İyi Yönetmen – Drama: Succession - Mark Mylod
En İyi Yönetmen – Mini Dizi: Beef - Lee Sung Jin