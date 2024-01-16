75. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu: Geceye Succession damga vurdu

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Her yıl eylül ayında düzenlenen Emmy Ödülleri töreni 2023’te Hollywood2un aylar boyu kepenk kapatmasına yol açan senarist ve oyuncu grevi yüzünden ertelenmek zorunda kalmıştı.

Los Angeles'taki Peacock Tiyatrosu'nda gerçekleşen törenle televizyon yapımlarının ödülleri 4 aylık bir rötarla Türkiye saatiyle bu sabaha karşı sahiplerini buldu.

75. Emmy Ödülleri'ne ana dallarda tüm ödülleri silip süpüren Succession damga vurdu

Yayınlandığı dört sezon boyunca milyonları ekran başına toplayan ve geçen mayıs ayında final yaparak izleyicilere veda eden Succession dizisi geceye damga vuran yapım oldu.

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Succession en büyük ödüllerden altısını kazanarak Emmy’lerin en başarılı yapımı oldu. Final yapar yazmaz adını televizyon efsaneleri arasına yazdıran dizi En İyi Drama Dizisi, En İyi Senaryo, En İyi Yönetmenlik, En İyi Erkek ve Kadın Oyuncu ve En İyi Yardımcı Erkek oyuncu dalındaki ödülleri kazanarak törenin galibi oldu.

The Bear da komedi dalında 5 ödül birden alarak gecenini ikinci kazananı oldu

Çok ses getiren ilk sezonunun ardından şu anda ikinci sezonuyla ekranda olan The Bear da Succession’dan sonra gecenin ikinci kazananıydı. Komedi dizisi dalında En İyi Dizi, En İyi Senaryo, En İyi Erkek, En İyi Yardımcı Kadın ve Yardımcı Erkek oyuncu dallarında ödüle layık görülen The Bear da geceden 5 ödülle ayrıldı.

İŞTE 75. EMMY ÖDÜLLERİ’NDE KAZANANLARIN TAM LİSTESİ:

En İyi Drama Dizisi: Succession

En İyi Komedi Dizisi: The Bear

En İyi Mini Dizi: Beef

En İyi Erkek Oyuncu – Drama: Kieran Culkin - Succession

En İyi Kadın Oyuncu – Drama: Sarah Snook - Succession

Sarah Snook kırmızı tuvaletiyle aynı zamanda gecenin en şıklarındandı

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En İyi Erkek Oyuncu – Komedi: Jeremy Allen White - The Bear

En İyi Kadın Oyuncu – Komedi: Quinta Brunson - Abbott Elementary

En İyi Erkek Oyuncu – Mini Dizi: Steven Yeun - Beef

En İyi Kadın Oyuncu – Mini Dizi: Ali Wong - Beef

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Drama: Matthew Macfadyen - Succession

Jeremy Allen White ve Ebon Moss-Bachrach

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Drama: Jennifer Coolidge - The White Lotus

En İyi Yardımcı Aktör– Komedi: Ebon Moss-Bachrach - The Bear

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Komedi: Ayo Edebiri - The Bear

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu – Mini dizi: Paul Walter Hauser - Black Bird

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En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu – Mini dizi: Niecy Nash-Betts - Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Ali Wong

En İyi Senaryo – Komedi: The Bear - Christopher Storer

En İyi Senaryo – Drama: Succession - Jesse Armstrong

En İyi Senaryo – Mini Dizi: Beef - Lee Sung Jin for

En İyi Yönetmen – Komedi: Barry - Bill Hader

Ayo Edebiri

En İyi Yönetmen – Drama: Succession - Mark Mylod

En İyi Yönetmen – Mini Dizi: Beef - Lee Sung Jin