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Televizyon
Haber Giriş: 27.10.2020 - 10:14 | Son Güncelleme:

 5 farklı şehir, birbirini tanımayan 5 insan!

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Hafta içi her gün ekrana gelecek "Yatıya Misafirim Var", yakında Kanal D’de başlıyor.

Hafta içi her gün ekrana gelecek "Yatıya Misafirim Var", yakında Kanal D’de başlıyor.

 5 farklı şehir, birbirini tanımayan 5 insan!

Programda, 5 günde, 5 şehir ve şehirlerini temsil eden 5 yarışmacı kıyasıya mücadele edecek. Yarışmacılar, her gün başka bir şehirde, o şehri temsil eden yarışmacının evinde misafir olacak, geceyi orada geçirecek. O şehrin kültürünü tanıyacak, yemeklerini yiyecek ve misafirperverliğini yaşayacak. Konuk olanlar günün sonunda ev sahibine puan verecek. Ertesi gün, başka bir şehir, başka bir yarışmacı ile şehirlerarası mücadele devam edecek.

 Eğlenceli, bir o kadar da stresli anların yaşanacağı programda, hazırlanan yemekler damaklara, gezilen görülen yerler de gözlere hitap edecek.

“Kim daha becerikli? Kim daha hamarat? Kim daha misafirperver?” Program, bütün Türkiye’yi, şehirleri, ilçeleri ve köyleri konukseverlikleriyle yarıştıracak.

 Drama tadında bir reality olan Yatıya Misafirim Var’ın yapımcılığını BBO Yapım ve Skala Yapım üstleniyor. Genel Yönetmenliğini Şafak Bakkalbaşıoğlu'nun yaptığı “Yatıya Misafirim Var”, yakında Kanal D'de...

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