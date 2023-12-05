49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri kulisinde neler yaşandı?

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Çok emek, çok şükür

‘En iyi influncer-YouTuber’ seçilen Berfu Yenenler, ödülüyle kuliste poz verdi. Yenenler bu karesini Instagram sayfasında “Çok emek, çok şükür. Nicelerine” notuyla takipçileriyle paylaştı.

Eşi Berfu Yenenler’in mutluluğunu paylaşan Eser Yenenler, törende ‘en iyi spor programı’ ödülünü de verdi.

En şık 3’lü

Geceden ödülle dönen Kıvanç Tatlıtuğ, Edis ve Kerem Bürsin tarzlarıyla gecenin en şık erkekleri oldu.

Işıldadı

“Aile” dizisindeki partneriyle ‘en iyi dizi çifti’ seçilen Serenay Sarıkaya ödülüyle kuliste poz verdi. Versace marka elbisesiyle dikkat çeken oyuncu Bulgari marka mücevherleriyle de ışıldadı.

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Tören öncesi hazırlık

Törende ‘en iyi yarışma programı’ ödülünü veren Yağmur Tanrısevsin geceye Raffles İstanbul’da hazırlandı. Tayfun Kaba imzalı beyaz bir elbise giyen ünlü oyuncu tören öncesi çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabına yükledi.

Valiziyle geldi

Kelebek yazarı Orkun Ün’le kırmızı halı röportajlarına imza atan Özlem Yıldız, geceye hazırlanmak için Zorlu PSM’ye valiziyle geldi.

Eş desteği

Esra Erol, “Esra Erol’da” programıyla ‘en iyi gündüz kuşağı programı’ ödülünü kazandı. Esra Erol’u bu mutlu gününde eşi Ali Özbir de yalnız bırakmadı.

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Kulisin minik yıldızı

“Kulüp” dizisindeki performansıyla dikkat çeken Ada Erma, ‘en iyi çocuk oyuncu’ seçildi. Pembe bir elbise giyen minik oyuncu, neşeli halleriyle de kulisin yıldızı oldu.

Ödül selfIe’sİ

‘En iyi komedi dizisi’ seçilen “Güldür Güldür Show” ekibinden Özgün Bayraktar, Açelya Topaloğlu, Berkay Tulumbacı, Özgün Aydın, Rüştü Onur Atilla ve Alper Kul ödül öncesi ve sonrası anları selfiepozlarıyla ölümsüzleştirdi.

3 ödül birden

‘En iyi romantik komedi dizisi’ seçilen “Ya Çok Seversen”in başrol oyuncuları Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan birlikte poz verdi.

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Gecede ayrıca Kerem Bürsin ‘en iyi romantik komedi dizisi erkek oyuncu’, Hafsanur Sancaktutan da ‘en iyi romantik komedi dizisi kadın oyuncu’ ödülünün sahibi oldu.

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“Ya Çok Seversen” ekibinden yapımcı Kerem Çatay, oyuncular Hafsanur Sancaktutan, Kerem Bürsin ve yönetmen Ali Bilgin birlikte poz verdi.‘En iyi romantik komedi dizisi kadın oyuncu’ seçilen Hafsanur Sancaktutan kendisini törene hazırlayan ekibiyle selfie çekti. Oyuncu bu kareyi Instagram hesabının hikâye bölümünde “Takım” notuyla paylaştı.Hafsanur Sancaktutan törene hazırlandığı anları Instagram’da paylaştı.‘En iyi arabesk fantezi müzik erkek şarkıcı’ seçilen Hakan Altun kuliste küçük hayranı Nil’le sohbet etti.Kuliste karşılaşan Edis ve Hakan Altun ayaküstü sohbet etti.Hürriyet Magazin Müdürü Selim Akçin, İzzet Öz’le kuliste bir araya geldi.Aslı Bekiroğlu gecede Zeynep Tosun imzalı iddialı bir elbise giydi. Ünlü oyuncu modacının showroom’unda kıyafetinin son provası yapılırken çekilen karesini Instagram hesabında paylaştı.“Kızılcık Şerbeti” dizisiyle Melis Civelek’le birlikte ‘en iyi senarist’ ödülüne layık görülen Zeynep Gür kuliste mutluluk pozu verdi.Gecede ‘başarı ödülü’ne layık görülen “Yargı” ekibi, yapımcıları Kerem Çatay’la selfie pozu verdi.“Yargı”nın yapımcısı Kerem Çatay ile eşi Beril Çatay, senarist Sema Ergenekon ve eşi Uğur Aslan ile birlikte poz verdi.Pınar Deniz, Özgür Masur imzalı elbisesiyle gecenin ışıldayan isimlerinden oldu. Kaan Urgancıoğlu ‘en iyi kadın oyuncu’ seçilen “Yargı”daki partneri Pınar Deniz’in mutluluğuna ortak oldu.

Kelebek yazarı Cihan Şensözlü, işletmeci Candan Topdemir ile bir araya geldi. İkili, törenin kulisinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ekibiyle bir arada

Edis, gecenin sonunda ekibiyle bir araya geldi. “En iyi erkek sanatçı” ödülünü alan Edis, ekibinden Nurbanu Güney, İpek Fesci ve Berf Akın ile poz verdi.

Anneye öpücük

Edis, ‘en iyi erkek şarkıcı’ ödülünü almak için sahneye çıkarken önce annesi Sevil Görgülü’nün yanına gidip yanağından öptü.

Kerem'den paylaşım

Kerem Bürsin, taklidini yapan Rüştü Onur Atilla’nın videosunu kendi Instagram’ında “Hahaha yess” notuyla paylaştı.

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Eski âşıklar bir arada

Eski sevgililer Yağmur Tanrısevsin ve Kerem Bürsin’in yolları törende kesişti. Kerem Bürsin, kırmızı halıda karşılaştığı Yağmur Tanrısevsin’le selamlaştı.