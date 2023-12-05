49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri kulisinde neler yaşandı?

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Çok emek, çok şükür
‘En iyi influncer-YouTuber’ seçilen Berfu Yenenler, ödülüyle kuliste poz verdi. Yenenler bu karesini Instagram sayfasında “Çok emek, çok şükür. Nicelerine” notuyla takipçileriyle paylaştı.
En şık 3’lü
Geceden ödülle dönen Kıvanç Tatlıtuğ, Edis ve Kerem Bürsin tarzlarıyla gecenin en şık erkekleri oldu.
Işıldadı
“Aile” dizisindeki partneriyle ‘en iyi dizi çifti’ seçilen Serenay Sarıkaya ödülüyle kuliste poz verdi. Versace marka elbisesiyle dikkat çeken oyuncu Bulgari marka mücevherleriyle de ışıldadı.
Tören öncesi hazırlık
Törende ‘en iyi yarışma programı’ ödülünü veren Yağmur Tanrısevsin geceye Raffles İstanbul’da hazırlandı. Tayfun Kaba imzalı beyaz bir elbise giyen ünlü oyuncu tören öncesi çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabına yükledi.
Valiziyle geldi
Kelebek yazarı Orkun Ün’le kırmızı halı röportajlarına imza atan Özlem Yıldız, geceye hazırlanmak için Zorlu PSM’ye valiziyle geldi.
Eş desteği
Esra Erol, “Esra Erol’da” programıyla ‘en iyi gündüz kuşağı programı’ ödülünü kazandı. Esra Erol’u bu mutlu gününde eşi Ali Özbir de yalnız bırakmadı.
Kulisin minik yıldızı
“Kulüp” dizisindeki performansıyla dikkat çeken Ada Erma, ‘en iyi çocuk oyuncu’ seçildi. Pembe bir elbise giyen minik oyuncu, neşeli halleriyle de kulisin yıldızı oldu.
Ödül selfIe’sİ
‘En iyi komedi dizisi’ seçilen “Güldür Güldür Show” ekibinden Özgün Bayraktar, Açelya Topaloğlu, Berkay Tulumbacı, Özgün Aydın, Rüştü Onur Atilla ve Alper Kul ödül öncesi ve sonrası anları selfiepozlarıyla ölümsüzleştirdi.
3 ödül birden
‘En iyi romantik komedi dizisi’ seçilen “Ya Çok Seversen”in başrol oyuncuları Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan birlikte poz verdi.
Kelebek yazarı Cihan Şensözlü, işletmeci Candan Topdemir ile bir araya geldi. İkili, törenin kulisinde hatıra fotoğrafı çektirdi.
Ekibiyle bir arada
Edis, gecenin sonunda ekibiyle bir araya geldi. “En iyi erkek sanatçı” ödülünü alan Edis, ekibinden Nurbanu Güney, İpek Fesci ve Berf Akın ile poz verdi.
Anneye öpücük
Edis, ‘en iyi erkek şarkıcı’ ödülünü almak için sahneye çıkarken önce annesi Sevil Görgülü’nün yanına gidip yanağından öptü.
Kerem'den paylaşım
Kerem Bürsin, taklidini yapan Rüştü Onur Atilla’nın videosunu kendi Instagram’ında “Hahaha yess” notuyla paylaştı.
Eski âşıklar bir arada
Eski sevgililer Yağmur Tanrısevsin ve Kerem Bürsin’in yolları törende kesişti. Kerem Bürsin, kırmızı halıda karşılaştığı Yağmur Tanrısevsin’le selamlaştı.