×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri kulisinde neler yaşandı?

Güncelleme Tarihi:

#49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri#Zorlu Psm#49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri Töreni
49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri kulisinde neler yaşandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2023 10:02

49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin kulisi de en az sahne kadar heyecan vericiydi. Ödül alan isimler, sanatçı arkadaşlarıyla bir araya gelerek bu anları kutladı.

Haberin Devamı

Çok emek, çok şükür

‘En iyi influncer-YouTuber’ seçilen Berfu Yenenler, ödülüyle kuliste poz verdi. Yenenler bu karesini Instagram sayfasında “Çok emek, çok şükür. Nicelerine” notuyla takipçileriyle paylaştı.

49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri kulisinde neler yaşandı

Eşi Berfu Yenenler’in mutluluğunu paylaşan Eser Yenenler, törende ‘en iyi spor programı’ ödülünü de verdi.

En şık 3’lü

Geceden ödülle dönen Kıvanç Tatlıtuğ, Edis ve Kerem Bürsin tarzlarıyla gecenin en şık erkekleri oldu.

49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri kulisinde neler yaşandı

Işıldadı

“Aile” dizisindeki partneriyle ‘en iyi dizi çifti’ seçilen Serenay Sarıkaya ödülüyle kuliste poz verdi. Versace marka elbisesiyle dikkat çeken oyuncu Bulgari marka mücevherleriyle de ışıldadı.

Haberin Devamı

49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri kulisinde neler yaşandı

Tören öncesi hazırlık

Törende ‘en iyi yarışma programı’ ödülünü veren Yağmur Tanrısevsin geceye Raffles İstanbul’da hazırlandı. Tayfun Kaba imzalı beyaz bir elbise giyen ünlü oyuncu tören öncesi çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabına yükledi.

49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri kulisinde neler yaşandı

Valiziyle geldi

Kelebek yazarı Orkun Ün’le kırmızı halı röportajlarına imza atan Özlem Yıldız, geceye hazırlanmak için Zorlu PSM’ye valiziyle geldi.

49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri kulisinde neler yaşandı

Eş desteği

Esra Erol, “Esra Erol’da” programıyla ‘en iyi gündüz kuşağı programı’ ödülünü kazandı. Esra Erol’u bu mutlu gününde eşi Ali Özbir de yalnız bırakmadı.

49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri kulisinde neler yaşandı

Haberin Devamı

Kulisin minik yıldızı

“Kulüp” dizisindeki performansıyla dikkat çeken Ada Erma, ‘en iyi çocuk oyuncu’ seçildi. Pembe bir elbise giyen minik oyuncu, neşeli halleriyle de kulisin yıldızı oldu.

49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri kulisinde neler yaşandı

Ödül selfIe’sİ

‘En iyi komedi dizisi’ seçilen “Güldür Güldür Show” ekibinden Özgün Bayraktar, Açelya Topaloğlu, Berkay Tulumbacı, Özgün Aydın, Rüştü Onur Atilla ve Alper Kul ödül öncesi ve sonrası anları selfiepozlarıyla ölümsüzleştirdi.

49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri kulisinde neler yaşandı

3 ödül birden

‘En iyi romantik komedi dizisi’ seçilen “Ya Çok Seversen”in başrol oyuncuları Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan birlikte poz verdi.

Haberin Devamı

49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri kulisinde neler yaşandı

Gecede ayrıca Kerem Bürsin ‘en iyi romantik komedi dizisi erkek oyuncu’, Hafsanur Sancaktutan da ‘en iyi romantik komedi dizisi kadın oyuncu’ ödülünün sahibi oldu.

49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri kulisinde neler yaşandı

“Ya Çok Seversen” ekibinden yapımcı Kerem Çatay, oyuncular Hafsanur Sancaktutan, Kerem Bürsin ve yönetmen Ali Bilgin birlikte poz verdi.
49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri kulisinde neler yaşandı

‘En iyi romantik komedi dizisi kadın oyuncu’ seçilen Hafsanur Sancaktutan kendisini törene hazırlayan ekibiyle selfie çekti. Oyuncu bu kareyi Instagram hesabının hikâye bölümünde “Takım” notuyla paylaştı.
49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri kulisinde neler yaşandı

Hafsanur Sancaktutan törene hazırlandığı anları Instagram’da paylaştı.
49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri kulisinde neler yaşandı

‘En iyi arabesk fantezi müzik erkek şarkıcı’ seçilen Hakan Altun kuliste küçük hayranı Nil’le sohbet etti.
49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri kulisinde neler yaşandı

Kuliste karşılaşan Edis ve Hakan Altun ayaküstü sohbet etti.
49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri kulisinde neler yaşandı

Hürriyet Magazin Müdürü Selim Akçin, İzzet Öz’le kuliste bir araya geldi.
49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri kulisinde neler yaşandı

Aslı Bekiroğlu gecede Zeynep Tosun imzalı iddialı bir elbise giydi. Ünlü oyuncu modacının showroom’unda kıyafetinin son provası yapılırken çekilen karesini Instagram hesabında paylaştı.
49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri kulisinde neler yaşandı
“Kızılcık Şerbeti” dizisiyle Melis Civelek’le birlikte ‘en iyi senarist’ ödülüne layık görülen Zeynep Gür kuliste mutluluk pozu verdi.
49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri kulisinde neler yaşandı

Gecede ‘başarı ödülü’ne layık görülen “Yargı” ekibi, yapımcıları Kerem Çatay’la selfie pozu verdi.
49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri kulisinde neler yaşandı

“Yargı”nın yapımcısı Kerem Çatay ile eşi Beril Çatay, senarist Sema Ergenekon ve eşi Uğur Aslan ile birlikte poz verdi.
49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri kulisinde neler yaşandı

Pınar Deniz, Özgür Masur imzalı elbisesiyle gecenin ışıldayan isimlerinden oldu. Kaan Urgancıoğlu ‘en iyi kadın oyuncu’ seçilen “Yargı”daki partneri Pınar Deniz’in mutluluğuna ortak oldu.

Kulis anısı

Haberin Devamı

Kelebek yazarı Cihan Şensözlü, işletmeci Candan Topdemir ile bir araya geldi. İkili, törenin kulisinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri kulisinde neler yaşandı

Ekibiyle bir arada

Edis, gecenin sonunda ekibiyle bir araya geldi. “En iyi erkek sanatçı” ödülünü alan Edis, ekibinden Nurbanu Güney, İpek Fesci ve Berf Akın ile poz verdi.

49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri kulisinde neler yaşandı

Anneye öpücük

Edis, ‘en iyi erkek şarkıcı’ ödülünü almak için sahneye çıkarken önce annesi Sevil Görgülü’nün yanına gidip yanağından öptü.

49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri kulisinde neler yaşandı

Kerem'den paylaşım

Kerem Bürsin, taklidini yapan Rüştü Onur Atilla’nın videosunu kendi Instagram’ında “Hahaha yess” notuyla paylaştı.

Haberin Devamı

49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri kulisinde neler yaşandı

Eski âşıklar bir arada

Eski sevgililer Yağmur Tanrısevsin ve Kerem Bürsin’in yolları törende kesişti. Kerem Bürsin, kırmızı halıda karşılaştığı Yağmur Tanrısevsin’le selamlaştı.

49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri kulisinde neler yaşandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri#Zorlu Psm#49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri Töreni

BAKMADAN GEÇME!