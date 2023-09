31-0 yenilen mazlumların hikâyesi

Haberin Devamı

◊ Samoa ekibinin hikâyesine sizi çeken neydi?

- Taika Waititi: Beni bu konuya çeken şey, iyi bir mazlumun hikâyesini sevmemdi. Bu nihai mazlum hikâyesi; kimsenin inanmadığı, hiç gol atmamış, ülke tarihinde hiç maç kazanmamış, tarihteki en büyük uluslararası yenilgiyi almış bir takım... Samoa takımı hakkında yapılan belgesel gerçekten çok güzeldi. Hepimizin sevdiği, gerçek bir mazlum hikâyesi görmek benim için muhteşemdi. Bu hikâyeleri seviyoruz. Her zaman kazanmaya devam eden, sıkıcı kazananlar hakkında bir spor filmi görebiliriz ve bu yüzden bunun gerçek bir hikâye olduğuna ilk başlarda gerçekten inanamadım. Belgeseli izledim, çok şaşırdım. Hikâyede neler olduğunu araştırdım.

◊ Bir spor filmi yapacağınız daha önce aklınıza gelir miydi, futbola ilginiz var mıydı?

- Taika Waititi: Hayır, spor filmi yapacağımı hiç düşünmezdim, özellikle de hakkında hiçbir şey bilmediğim futbolla ilgili bir film... Futbol hakkında çok az bilgi sahibi olarak bu filmi çektim.

4-5 YAŞIMDAN BERİ LIVERPOOL TARAFTARIYIM

◊ Michael Fassbender, Thomas Rongen ile konuştuktan sonra koçluktan ne anladınız? Eskiden futbola olan bir yakınlığınız var mıydı?

- Michael Fassbender: Kenarda çıldıran yöneticilere baktım ve bundan ihtiyacım olan her şeyi aldım. Oynadığım rol, bir tür eski tarz seksenli yılların sonlarında gerçek bir karakterdi. Yani farklı bir futbol okulundan geliyor. O günlerde futbolcular bira içerek dışarı çıkar, sonra sahaya geri dönerdi. Günümüzdeki kadar yapılandırılmış değildi, işin içinde çok fazla para yoktu ve bunun spor bilimi unsuru da tam olarak ortaya çıkmamıştı. Thomas Rongen ve ben, o zamanlarda takımla nasıl başa çıktığı konusunda üzerinde çokça konuştuk.

◊ Futbola merakınız var mıydı?

- Michael Fassbender: Futbolu sıkı bir taraftar olarak falan takip etmiyorum ama bir Liverpool taraftarıyım. Sanırım dört ya da beş yaşımdan beri de öyleyim...

◊ Neden Liverpool? Hiç oradaki maçlara gittiniz mi? Şimdi onları ne kadar takip ediyorsunuz?

- Michael Fassbender: Çünkü her zaman kuzenim Thomas’a hayranlık duymuşumdur. O benim kahramanım gibiydi ve bir Manchester United hayranıydı ama Liverpool’un hatıra eşyalarının hepsine sahipti. Kuzenim olarak bana o eşyalardan birini hediye vermek istedi ve şöyle dedi: “Liverpool harika bir takım. Onları desteklemelisin.” Bu yüzden Liverpool’u destekledim ve o zamandan beri buna bağlı kaldım. İlk kez bir Liverpool maçı izlemeye gittiğimde Barcelona’ya karşı oynuyorlardı. Bu, sanki hayatta bir kez yaşanacak bir maçtı. Barcelona’yı 4-0’lık bir skorla yenerek finale çıktılar. Şampiyonlar Ligi, inanılmazdı... İzlemek için şanslı bir ma. seçmiştim.

THOMAN RONGEN GERGİN VE SİNİRLİ BİRİYDİ

◊ Thomas Rongen nasıl biriydi, değişken mi?

- Michael Fassbender: Öyleydi. Sanırım Taika’nın da dediği gibi, o kendine has şeytanlarla mücadele ediyordu. Yani kesinlikle gergin ve kızgın biriydi...

◊ Michael, Taika bunun bir mazlum hikâyesi olmasından hoşlandığını söyledi. Hikâyenin bu yönünü de beğendiniz mi? Gerçek hayatta rekabetçi misiniz ve kazanan olmayı seviyor musunuz?

- Michael Fassbender: Evet. Kazanmak, kaybetmekten daha güzel bir duygudur ama belki de bundan pek bir şey öğrenemezsiniz. Rekabetçi miyim? Ne yaptığıma bağlı. Eğer örgü örüyorsam pek rekabetçi değilim. Gerçekten önemsediğim şeylerde rekabetçi oluyorum. Ama genel olarak oldukça rekabetçi olduğumu düşünüyorum. Ve evet, elbette ki mazlum hikâyelerini seviyorum. Mesela İrlanda Uluslararası Futbolu’nu izlemek... Biz her zaman zayıf taraf olduk. Ben de bu duyguyla büyüdüm.

Artık onun drama yapmasına izin vermeni yasaklıyorum

◊ Birbirinizde sizi en çok şaşırtan şeyin ne oldu?

- Michael Fassbender: Onunla çalışmanın eğlenceli ve zorlu olacağını düşündüm. Gerçekten de öyle oldu. Beni en çok ne şaşırttı? Bilmiyorum. Ama kesinlikle keyif aldığım setlerden biri oldu. Sanırım mesele de bu, çünkü sonra kendi kendinize düşünüyorsunuz: “İyi şeyler yapmak mümkünken, hoşlanmadığınız insanlarla çalışmanın ne anlamı var? Hoşlandığınız insanlarla çalışın. Bu çok eğlenceli.”

- Taika Waititi: Her zaman Michael’ın komik olduğunu duymuştum, inanmamıştım. Ne kadar iyi biri olduğunu duymuştum ve buna da inanmamıştım. Ama ben arkadaşlarımla çalışmaya alıştım ve arkadaşlarımla çalışmayı tercih ediyorum. Böyle düşünmeye devam ettim, Michael ile sarılana kadar. Çok çabuk anlaştık ve artık arkadaşız. İşe gelmekten keyif almamı sağlayan şey, yine bir sürpriz olmasa da gerçek bir zevkti, Michael’ın ne kadar komik olduğunu gördüm. Menajerine e-posta gönderdim ve şöyle dedim: “Artık onun drama yapmasına izin vermeni yasaklıyorum.” Değişikliklerden korkmayan insanlarla çalışmayı seviyorum. Böyle insanlar her zaman hikâyenin hizmetindedir ve işleri daha iyi hale getirmeye çalışır. Sanırım ikimiz de her gün, her zaman yapmaya çalıştığımız şey buydu.

Ben Yenilmezim

◊ Taika, futbolcu olsaydınız hangi pozisyonda oynardınız ve kabul etmek zorunda kaldığınız en büyük yenilginiz neydi?

- Taika Waititi: Futbol hakkında hiçbir şey bilmediğim bir spor... Yani, küçükken Dünya Kupası maçlarını falan izlerdim, hâlâ da izlerim. Ama o kadar... Futbolcuların yerde yuvarlanan insanlar olduğunu sanıyordum. Ancak bazı futbolcular çok yetenekli, topla birlikte hareket ettiklerinde gerçek bir balerin gibi oluyorlar. Bu filmi yaparken bunu daha derinden takdir ettim... En büyük yenilgime gelecek olursak, hiçbir zaman yenilmedim. Ben yenilmezim... (Gülüyor)