30 yıllık evlilikte sona gelindi: Bitti, boşanıyoruz!

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Dizinin yeni bölümünde;

Hatice ve Barış, aile arasındaki törenle nişanlandılar. Gün boyunca Aslı'yı takip eden Barış, onu yalnız yakalamak için fırsat kolladı.

Yüzükler takıldıktan sonra, konuşmak için Mehmet'i yanına çağıran Hatice; ona bilmediği bir şeyden bahsetti...

Ziya'nın yazdığı mektup Seher'e ulaştı. Seher mektubu gözyaşları içinde okudu.

Aslı'nın peşinden odaya giden Barış, Mehmet'e yakalanmaktan son anda kurtuldu.

Ziya, yazdığı mektubu vermek için Alanur'un sergisine gitti. İkilinin konuşması sırasında beklenmedik bir şey oldu ve Seher'in talimatıyla hazırlanan zehirli içeceği Ziya içti.

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Mektupla neye uğradığını şaşıran ancak bir yandan da ailesini kurtardığını düşünen Seher, Nevzat'tan gelen haberle ikinci kez yıkıldı.

Ziya'nın yanına gitmek isteyen Seher'i Nevzat engelledi.

Gidersek bizim yaptığımız ortaya çıkar...

Ziya yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Alanur, midesi yıkanan Ziya'yı bir an olsun yalnız bırakmadı.

Beste ile Ziya'nın arasında geçen konuşmaya şahit olanAlanur, bir kez daha geçmişe gitti.

Aslı, Barış'ın malikanedeki varlığından her geçen dakika biraz daha rahatsız olmaya başladı. Barış ile konuşup onu evden göndermeye çalışsa da bu çabaları sonuçsuz kaldı.

Aslı'nın huzursuzluğun farkına varan Mehmet, bu durumun üzerine gitmeye karar verdi.

Ziya'nın eve dönüşü, Seher başta olmak üzere evdeki herkesi çok mutlu etti.

Selçuk ve Mina babalarına sıkı sıkı sarılırken, Ziya'da olanlar için ailesinden özür diledi.

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Sergide yaşananların peşine düşen Alanur, çalışanını sorguya çekti. Annesinin öfkesi Beste'yi şaşırttı.

Ben aranızdaki şeyi küçümsemişim... Keşke başka bir zamanda, başka şartlarda tanışsaydınız. Özür dilerim anne...

Barış'ın gerçek niyetini öğrenen Hatice, onunla işbirliği yapmayı kabul etti.

Mehmet'e ve ilişkilerine zarar vermeden Barış mevzusunu çözmeye çalışan Aslı, bu konuda Beste'den yardım istedi.

Planlarını uygulamaya başlayan Hatice ve Barış, Mehmet ile Aslı'yı akşam yemeğine davet ettiler. Masadaki gerginlik, Hatice'nin özür dilemesine rağmen bitmedi.

Aslı, olanlara daha fazla sessiz kalamadı ve masayı terk etti.

Mahmut, Beste için değişmeye karar verdi ve belki de hayatında ilk kez kurallarının dışına çıktı.

Değişmek için attığı her adım başarısızlıkla sonuçlanan Mahmut'un Beste ile başlayan güzel gecesi tatsız bitti.

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Barış'ın geçmişini araştıran Beste, bulduklarını kardeşiyle paylaştı. Bu durum Aslı'yı daha da tedirgin etti.

Alanur'un sergisinde başına gelenlerin basit bir gıda zehirlenmesi olmadığını öğrenen Ziya, gerçeğin peşine düştü.

Kendisine zehirli içeceği veren kişinin peşine düşen Ziya, duydukları ile şoke oldu...

Bunu yapmamı Nevzat istedi... O içeceği Alanur Hanım içecekti, yanlışlık oldu...

Taşları yerine oturtan Ziya, yaşananların Nevzat ve Seher'in işbirliği oldunun farkına vardı.

Aslı ile Barış'ın eski arkadaş olduğunu Mina'dan öğrenen Mehmet, çıldırdı.

Alanur'un ofisine giden Ziya, büyük aşkına kararını verdiğini ve artık onları kimsenin ayıramayacağını söyledi.

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İki eski sevgili yıllar sonra birbirlerine karşı bir adım attılar.

Mahmut'un yardımı ile Barış'a ulaşan Mehmet, vakit kaybetmeden adrese gitti.

Aynı dakikalarda Barış, annesiyle işbirliği yaparak Aslı'yı eve çağırdı.

Seher ile ilişkisini bitirmeye karar veren Ziya, kararını çok sert bir şekilde karısıyla da paylaştı.

Geçmişte yaptığın hataya bir daha düşmezsin sandım. Herkese rağmen yanında oldum. Bitti Seher. En kısa sürede boşanacağız

Barış'ın evine giden Mehmet'i Mahmut ve adamları da yalnız bırakmadı.

Mehmet, evde Aslı'nın çeşitli yerlerde habersizce çekilmiş onlarca fotoğrafını buldu.

Kimseye haber vermeden Barış'ın annesiyle konuşmaya giden Aslı, karşısında saplantılı aşığı görünce şoke oldu.