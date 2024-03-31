27 yaşındaki ünlü oyuncu motosiklet kazası geçirip hayatını kaybetti

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Chance Perdomo’nun basın temsilcisi Variety'ye yaptığı açıklamada "Chance Perdomo'nun bir motosiklet kazası sonucu zamansız vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle paylaşıyoruz" dedi.

Açıklamada kazaya karışan başka bir isim olmadığı da belirtilirken genç yıldız Chance Perdomo için “Sanata olan tutkusu ve hayata karşı doymak bilmez iştahı onu tanıyan herkes tarafından hissediliyordu ve sıcaklığı en sevdiği kişilerde devam edecek" ifadelerine yer verildi.

Basın sözcüsü Perdomo’nun ölümünün ardından "Sevgili oğullarının ve kardeşlerinin yasını tutarken ailenin mahremiyet isteğine lütfen saygı göstermenizi rica ediyoruz" dedi.

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Perdomo'nun ölümünün nerede gerçekleştiği şu anda bilinmiyor. Şu ana kadar sadece kazanın cumartesi günü gerçekleştiği açıklandı.

"Gen V" dizisinin yapımcıları yaptıkları ortak açıklamada "Bu trajediyi aklımız almıyor. Onu tanıyan ve birlikte çalışan bizler için Chance her zaman çekici ve güler yüzlü, doğanın coşkulu bir gücü, inanılmaz yetenekli bir sanatçı ve her şeyden öte çok nazik, sevimli bir insandı" sözlerini kullandılar.

"Onun hakkında geçmiş zamanda yazmak bile çok zor. Chance'in ailesi için çok üzgünüz ve arkadaşımızı ve meslektaşımızı kaybetmenin yasını tutuyoruz. Bu gece sevdiklerinize sarılın."

Chance Perdomo sevilen dizi Chilling Adventures of Sabrina’da Ambrose Spellman rolünü üstlenmeden önce çeşitli televizyon programlarında ve kısa filmlerde rol almıştı. Dizi 2018'den 2020'ye kadar dört sezon boyunca devam etti.

Perdomo, 2018 yapımı TV filmi "Killed by My Debt "teki Jerome Rogers rolüyle başrolde en iyi erkek oyuncu dalında BAFTA adaylığı kazandı.

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İngiliz-Amerikalı aktör Gen V’ded Godolkin Üniversitesi'nde manyetik manipülasyon yeteneklerine sahip bir öğrenci olan Andre Anderson'ı canlandırarak en büyük çıkışını yakalmıştı.

Perdomo'nun ölüm haberinin ortaya çıkmasının ardından, "Gen V "in ikinci sezon prodüksiyonunun süresiz olarak ertelendiği bildirildi.