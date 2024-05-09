10 kilo veren Demet Akalın: Doktorum 6 kilo yağ aldı

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TV8 ekranlarında Gel Konuşalım programını sunan Demet Akalın, yaşadığı değişimi anlattı.

Klip çekiminden sonra kilo vermeye karar veren Akalın, bayramda çalışmadığını ve operasyon geçirdiğini söyledi.

Akalın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Zayıfladım herkes merak ediyor. Küçük bir operasyon yaptık diyetle falan değil. Bu işlerden korkuyordum ama bu sefer doktora güvendim. 10 küsür kilo gitti. İlk başta doktor beni istemedi, yanlış bir şey olursa başına bela olurum diye.

Çok mutsuzdum, şu an mutluyum. Artık fizikse bizde de var. Bende yalan yok, bir sürü insan var. İnsan kendini mutlu hissediyorsa her şeyi yaptırabilir.

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Bayramda liposuction yaptırdım. Doktorum 6 kilo yağ aldı. Şimdiye dek 10 kilo verdim, daha da vereceğim.

Diyet de yapıyorum. Hedefim 10 sene önceki kıyafetlere girebilmek. Operasyondan sonra her gün yürüyorum. Eski kıyafetlerimi çıkartıp bakıyorum. İlk şarkının klibinde hissettim bu durumu, çok güzel bir kıyafet vardı, onu giydim sonra operasyon yaptırmaya karar verdim. Estetik işi şans, cildine göre değişiyor."