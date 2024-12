Taciz davasında anlaşma sağlandı... Ünlü şarkıcı ve ünlü yapımcı aynı yarışmanın jürisindeydi

Haberin Devamı

Paula Abdul, bir yarışma programında birlikte jüri üyeliği görevi yaptıkları Lythgoe'nun kendisini taciz ettiğini ileri sürüp geçen yıl ünlü yapımcı aleyhine dava açmıştı.

Abdul, 75 yaşındaki yapımcının kendisini asansörde gafil avlayıp zorla öptüğünü ileri sürmüştü. Aynı zamanda Lythgoe'nun Los Angeles'ta bir iş yemeği bahanesiyle kendisini eve çağırdığını orada da istenmeyen davranışlarda bulunduğunu iddia etmişti.

DAVA SONUNDA ANLAŞMA SAĞLANDI

Nigel Lythhoge ise 62 yaşındaki Paula Abdul'un kendisine yönelttiği bu suçlamaların bir karalama olduğunu belirtip hepsini yalanlamıştı.

Abdul ise bugüne kadar korktuğun için başına gelenler konusunda sessiz kaldığını savunmuştu.

Haberin Devamı

Sonuç olarak dava görüldü ve Abdul ile Lythgoe'nun avukatları anlaştı. Şimdi anlaşmanın mahkeme tarafından onaylanması bekleniyor.

Anlaşma sağlandığı açıklandı ama Abdul ile Lythgoe arasındaki anlaşmanın detayları verilmedi.

KORKUNÇ İDDİALARDA BULUNMUŞTU

Müzik dünyasının "eskimeyen" yıldızlarından biri olan Paula Abdul bu kez söz konusu kurban. 61 yaşındaki Abdul, bir dönem görev aldığı iki farklı yarışmanın yapımcılarından Nigel Lythgoe'nin kendisini taciz ettiğini ileri sürerek dava açtı.

Abdul'un avukatlarının cuma günü mahkemeye sunduğu dava dosyasını Rolling Stone dergisi ele geçirdi. Dava dokümanlarında ünlü şarkıcının kan donduran ifadesi yer alıyor.

Mahkeme belgelerine göre Abdul, Nigel Lythgoe'nun kendisini ilk olarak American Idol adlı ses yarışması sırasında taciz etti.

Gözden Kaçmasın Ne kadar çok yakıştınız nikah masasına! Sevdiğinin kollarında yeni hayatına adım attı Haberi görüntüle

EVİNE YEMEĞİ ÇAĞIRIP TACİZ ETTİĞİNİ İLERİ SÜRDÜ

Ardından da Abdul, 2014 yılında So You Think You Can Dance adlı yarışmanın sunuculuğunu üstlendiğinde aynı davranışla karşılaştı.

Haberin Devamı

Rolling Stone dergisinin ele geçirdiği dava dosyasına göre Nigel Lythgoe, ses yarışmasında görev aldıkları sırada kaldıkları bir otelin asansöründe kendisini taciz etti.

Kendisini asansörün duvarına sıkıştırıp taciz ettiği yapımcı Nigel Lythgoe bu iddiaya göre. Dava dosyasında bu olayın hangi yıl meydana geldiği belirtilmiyor.

Dava dosyasına göre Abdul, asansörde meydana gelen taciz sırasında Lythgoe'u itip kendisinden uzaklaştırmaya çalıştı. Asansörün kapısı açılır açılmaz da kendini hemen dışarı atarak kurtuldu.

Abdul'ün ileri sürdüğüne göre o bu daveti profesyonel bir akşam yemeği sanmıştı. Düşüncesine göre orada başkaları da olacaktı. Fakat oraya gittiğinde tek davetlinin kendisi olduğunu gördü.

Haberin Devamı

O gece de yine Nigel Lythgoe, Paula Abdul'ü taciz etmeye kalkıştı. Abdul de ona "Senin bu tekliflerinde ilgilenmiyorum" diye bağırarak evden çıkıp gitti.