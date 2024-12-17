Ne kadar çok yakıştınız nikah masasına! Sevdiğinin kollarında yeni hayatına adım attı

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Ama bir grup insan için 2024'ün bambaşka bir yeri olacak... Çünkü onların hayat hikayelerinde bu yıl bir dönüm noktası... Belki farklı günlerde ve aylarda ama onlar için 2024 evlilik yılı oldu...

Bu ünlü çiftlerin bazıları gerçekten de kelimenin tam anlamıyla kendilerini tanımayanların bile dikkatini çekecek şekilde evlendi. Bazılarının evlendiğini de kamuoyu haftalar hatta belki aylar sonra duydu.

Bu arada gösteri dünyasının bazı ünlüleri de evlilik mutluluğunu başka türlü yaşadı. Belki evlenen kendileri değildi ama onlar çocuklarının mutlu gününe tanıklık etti. Kayınvalide ya da kayınpeder olarak hayatlarında yeni bir sayfa açıldı.

İşte 2024'ün unutulmayan düğünleri ve o özel günde giydikleri bembeyaz kıyafetleriyle evlilik hazırlığı yapan genç kızlara ilham veren gelinleri...

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O GELİNLİK HAFIZALARA KAZINDI

Önce yılın en çok konuşulan düğünleriyle başlayalım... Modellik ve oyunculuğun yanı sıra bir sosyal medya fenomeni de olan Olivia Culpo, uzun süredir birlikte olduğu Christian McCaffrey ile nisan ayında hayatını birleştirdi. Çiftin düğünü bütün ayrıntılarıyla gerçekten son derece görkemliydi.

Ama bu konuda "pastanın kreması" Culpo'nun gelinliği oldu.. Gösteri dünyasından ünlü meslektaşlarının aksine Culpo uzun kollu ve boğazına kadar kapalı bir gelinlik giydi. Görünümünü de göz alıcı bir duvakla tamamladı.

Ünlü bir moda firmasının imzasını taşıyan gelinliği içinde unutulmaz bir görüntü sergiledi Culpo. Olivia Culpo'nun gelinliğinin yıla damga vuranlardan biri olduğunu da belirtelim.

Culpo'nun "zamansız" gelinliği büyük beğeni topladı.





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GELİNLİĞİN DEKOLTESİ OLAY ÇIKARDI

Yılın en çok konuşulan düğünlerinden birinin kahramanı da ünlü oyuncu Susan Sarandon'ın kızı Eva Amurri oldu. Uzun süredir birlikte olduğu Ian Hock ile evlenen Amurri'nin gelinliği de uzun uzun konuşuldu. Ama bunun tek nedeni çok şık olması değildi.

Amurri'nin gelinliğinin bunca gündemde kalmasının nedeni derin göğüs dekoltesi oldu. "Bir gelinlikte olmaması gereken abartılı bir ayrıntı" diye eleştirildi gelinlik.

Hatta konu o kadar büyüdü ki Eva Amurri, kendi internet sitesinden bütün bu eleştirilere yanıt vermek zorunda kaldı. Genç kadın, hem çekici hem de zarif görünmek istediği için düğününde o gelinliği giymek istediğini belirtti kısacası.

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KÜÇÜK OĞLU DA YUVADAN UÇTU

Bu yıl evladını evlendirme mutluluğunu yaşayanlardan biri de ünlü oyuncu Rosie O'Donnell oldu. En küçük oğlu Blake ile bir süredir birlikte olduğu Teresa Garofallow Westervelt'i kendi elleriyle evlendirdi ünlü oyuncu. Ağustos ayındaki düğün uzun süre basının manşetlerinde kaldı.

Blake ile Teresa'nın düğününde Rosie O'Donnell da oğluyla birlikte dans etme mutluluğunu yaşadı. Böylece bu ailenin hayatında da yeni bir sayfa açılmış oldu.

Ünlü oyuncunun küçük oğlu ve sevgilisi bu yıl muratlarına erdi.





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GENÇ YILDIZ ÜNLÜ MÜZİSYENİN GELİNİ OLDU

Yılın en çok konuşulan düğünlerinden biri de mayıs ayında gerçekleşti. Genç kuşağın başarılı yıldızlarından Millie Bobby Brown, hayatını Jake Bongiovi ile birleştirdi. Her ne kadar gelin tanınmış olsa da damadın babası yani gelinin kayınpederinin de gösteri dünyasının hatırı sayılır ünlülerinden olduğunu hatırlatalım.

Damat Jake'in babası Jon Bon Jovi, müzik dünyasının birkaç dönemine damgasını vuran ünlülerden biri. Yani bir başka deyişle ünlü müzisyen bu yıl gelin almış oldu.

DÜĞÜNÜN PARASINI DAHA ÖDEMEMİŞLER

2024 yılının kraliyet düğünü ise geçmişteki örneklerinden farklıydı... İki yıl önce kendi arzusuyla saray hayatına ve onun ayrıcalıklarına veda eden Norveç Prensesi Martha Louise ile nişanlısı Durek Verrett, ağustos ayının son gününde hayatlarını birleştirdi.

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Gelinin ülkesi Norveç'te yapılan düğüne başta komşu ülkeler olmak üzere çeşitli kraliyet ailelerinin temsilcileri katıldı. Böylece başlarda Norveç kraliyet ailesinin hiç istemediği Verrett ile onun uğruna eski hayatına veda eden Martha Louise, hayatlarına yeni bir sayfa açtı.

Balayı için Bodrum'a gelen gelin ile damat hakkında ilginç bir söylenti dolaşıyor bir süredir... İddialara göre düğün ve balayı çoktan bitti ama gelin ile damat düğün masraflarını henüz ödemediler! Bakalım mutlu çift bu iddialara nasıl bir yanıt verecek.

GİZLİCE EVLENDİ

Bu yılın en ilginç ünlü düğünlerinden biri de eylül ayında gerçekleşti. Ünlü şarkıcı Lana Del Rey, timsah turu rehberi Jeremy Dufrene ile hayatını birleştirdi. Çiftin düğünü sadece çok yakın aile üyelerinin katılımıyla neredeyse gizlice gerçekleşti.

İşin ilginç yanı daha önce birlikte görüntülenmelerine rağmen Lana Del Rey'in Dufrene ile ilişkisini reddetmesiydi. Ama bu düğünün gün yüzüne çıkmasıyla o söylentiler de doğrulanmış oldu.

Lana Del Rey'in düğünü 2024'ün en gizemli düğünlerinden biri olarak tarihte yerini aldı.





KIZLARINI EVLENDİRDİLER

Bu yıl evladını evlendirenlerden biri de uzun süredir Parkinson hastalığıyla mücadele eden Michael J. Fox ile Tracy Pollan. Çift, kızları Schuyler'i uzun süredir birlikte olduğu sevgilisiyle evlendirdi..

Tören için New York yakınlarındaki Catskill Dağları'nda bulunan bir mekan tercih edildi. Michael J. Fox ile Tracey Pollan'ın kızının evlenmek için seçtiği gün de dikkat çekiciydi. Schuyler, annesinin doğum gününde evlendi!

DÜĞÜNDE DUYGULU ANLAR YAŞADI

Görünüşe göre bu yıl ünlülerden çok ünlü çocuklarının düğün yılı oldu... 2024'te kayınvalide olanlardan biri de bir dönemin ünlü modeli Paulina Porizkova. Hayata veda eden eski kocası Ric Ocasek ile evliliğinden dünyaya gelen iki oğlundan biri olan Jonathan ile uzun süredir birlikte olduğu Erin Kim ile evlendi.

Düğünde Porizkova'nın elbette mutluluktan ayakları yerden kesildi. Ama bir de duyguların yoğunlaştığı bir an vardı törende... Genç çift, karı- koca ilan edildikten sonra ilk danslarını, Ric Ocasek'in 1986 yılında Paulina Porizkova için yazdığı Emotion in Motion adlı şarkı eşliğinde yaptı.

Porizkova, evlilikleri bitmiş olmasına rağmen eşi Ric Ocasek ile bağlantısını hiç koparmadı. Hatta Ocasek, birlikte yaşadıkları evde son nefesini verdi.





DÜĞÜNDEN DÖRT AY SONRA BEBEK HABERİ GELDİ

Bir dönem hareketli hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Eminem de geçen yıl büyük kızı Alaine Scott'ı evlendirmişti. Onun üzerinden bir yıl geçmeden geçtiğimiz mayıs ayında da bu kez küçük kızı Hailie Jade ile Evan McClintock'un mutluluğuna tanık oldu.

Eminem'in beyaz gelinliği içindeki kızıyla yaptığı düğün dansı da hafızalara kazındı. Bu törenin ardından sadece dört ay geçmişti ki bu kez Hailie Jade'in hamile olduğu ortaya çıktı.

Üstelik genç kadın düğününde de hamileydi ve bunu bütün konuklardan hatta babasından bile saklamıştı. Aile şimdi yeni doğacak bebeği bekliyor.