Türkiye Down Sendromu Derneği, yeni merkezini dünya engelliler günü'nde açtı

Açılışta misafirleri, derneğin İstihdam +1 programı ile çeşitli firmalarda çalışma hayatına katılan Down sendromlu gençler karşıladı. 2009 yılından bu yana kapsayıcı bir toplum yaratmak için ulusal ve uluslararası alanda çalışmalar yapan Türkiye Down Sendromu Derneği’ni iş dünyası, cemiyet hayatı ve ünlü isimler de yalnız bırakmadı. Misafirler için düzenlenen sanat atölyesi ve marshmallow yarışmasında Down sendromlu gençler ve çocuklar katılımcılarla eğlenceli anlar yaşadı.

Açılış konuşmasında, Atilla Türkmen, Down sendromlu kardeşi Suat Türkmen'i anlatırken duygusal anlar yaşandı. Atilla Türkmen TDSD’nin bu alanda çalışan dernek olmasından dolayı yaptıkları bağışın en doğru adrese gittiğini ve daha nice başarılı projeleri birlikte gerçekleştireceklerini dile getirdi.

Türkiye Down Sendromu Yönetim Kurulu Başkanı Gün Bilgin de “Türkmen ailesinin bu denli büyük bir destekle hem de böylesine özel bir günde yanlarımızda olması bizleri çok mutlu ve onore etti. Onların bize olan güvenlerinin sağladığı motivasyonla daha kapsayıcı bir toplum yaratmak adına üretmeye, çalışmaya, her zaman olduğu gibi başarıdan başarıya koşmaya daha büyük heyecanla devam etmeye derneğimiz adına söz veriyorum” derken binanın yapım aşamasının tüm detayları ile ilgilenen Kubilay Türkmen’e ve tüm bu çalışmalara vesile olan Suat Türkmen’e teşekkürlerini sundu ve birer plaket takdim etti.