Türk Günü Yürüyüşü bu yıl 18 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek

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TÜRK FESTİVALİNİN 41’İNCİSİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Geleneksel Türk Günü Yürüyüşü için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. New York şehrindeki festivalin bu yıl 41’incisi gerçekleştirilecek.

Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF) tarafından uzun yıllardan beri Amerika’da gerçekleştirilen Türk Günü Yürüyüşü ve Festivali, bu yıl Waşhington Büyükelçiliği ile New York Başkonsolosluğu'nun destekleriyle düzenleniyor.



TADF Başkanı Gülay Aydemir, festival için yaklaşık 3 aydan beri gece gündüz çalıştıklarını, bu yılki festivalin önceki yıllardan çok farklı olacağın belirtti. Aydemir, çok değerli sanatçıların da Amerika’ya geleceklerini belirtti.



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Festivale renk katacak sanatçılar arasında Rafet El Roman, ve Pınar Ayhan’ın dışında sürpriz isimler de yer alacak.

Festival kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Mehter Takımı ile Mustafa Erdoğan’ın Anadolu Ateşi da gösteri sunacak.

Geleneksel Türk Günü Yürüyüşü'nün Türk-Amerikan toplumunun birlik ve beraberliği ile ABD'nin ekonomik ve kültürel hayata katkılarının görünürlüğünü artırması açısından önem taşıdığını söyleyen Aydemir, yürüyüşe özellikle çocuk ve gençlerin katılımının kendilerini son derece mutlu edeceğini ifade etti.

FESTİVAL ÖNCESİ WALL STREET’TE BAYRAK ÇEKME TÖRENİ

Festivalden bir gün önce 17 Mayıs Cuma günü sabah saat 11.30’da her yıl olduğu gibi Wall Street’te bayrak çekme töreni düzenlenecek. TADF Başkanı Aydemir, Amerika’daki tüm Türk vatandaşlarını hem bayrak törenine hem de 18 Mayıs’taki yürüyüşe davet etti.





NEW YORK MANHATTAN TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILACAK

18 Mayıs’taki festival nedeniyle sokaklar Türk bayraklarıyla süslenecek. Yürüyüşe, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahil Türk dünyasından da binlerce kişinin katılması bekleniyor.

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TÜRK GÜNÜ YÜRÜYÜŞÜ BU YIL 38’İNCİ SOKAKTA

18 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirecek Türk Günü Yürüyüşü bu yıl Madison Caddesi 38. Sokak’tan başlayacak yine Madison Caddesinin 24’üncü Sokağında tamamlanacak. Konser ve diğer etkinlikler ise Türkevi’nin alt tarafındaki parkın inşaat olması nedeniyle bu ve önümüzdeki yıl burada düzenlenecek.

GELENEKSEL TÜRK GÜNÜ YÜRÜYÜŞÜ 1981’E KADAR UZANIYOR

Türk Günü Festivali’nin kökeni 1980’li yıllara kadar dayanıyor. ABD'de Türk diplomatların Ermeni terör örgütü ASALA tarafından şehit edilmesine tepki amacıyla ilk olarak 1981'de düzenlenen yürüyüş, sonraki yıllarda geleneksel hale geldi.

