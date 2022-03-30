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Seçme eserler sergide

#Sergi#Ahmet Güneştekin#Burhan Doğançay
Seçme eserler sergide

Yıldız Holding, bünyesindeki markaların sanat eserine dönüştüğü sergi, 30 Mart’tan itibaren Artweeks@Akaretler kapsamında No:12’de ziyaretçilerle buluşuyor.

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Sanat koleksiyonundaki eserleri gerek Yıldız Holding Sergi Salonu’nda gerekse farklı sanat etkinliklerinde ziyaretçilerin beğenisine sunan Yıldız Holding, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Artweeks@Akaretler etkinliğinde özel bir sergiyle yer alıyor. 30 Mart’tan itibaren ziyarete açılan “Yıldızlar Geçidi” isimli sergi, gofretlerden bisküvilere, çikolatalardan krakerlere kadar unutulmaz ürünlerin usta sanatçılar elinden çıkmış yorumlamalarını içeriyor.

Seçme eserler sergide

Ahmet Güneştekin, Burhan Doğançay, Ebru Döşekçi, İhsan Oturmak, Laurence Jenkell, Melis Ağazat ve Natalia Stuyk’un eserlerinin yer aldığı “Yıldızlar Geçidi” sergisi, çocukluğumuzun renklerini, lezzetlerini ve kokularını yeniden canlandırırken, Yıldız Holding’in 1944’te Ülker markasıyla başlayan yolculuğunu da sanat yoluyla anlatıyor.

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“Yıldızlar Geçidi” sergisi, 30 Mart-29 Nisan tarihleri arasında Akaretler Sıraevler No:12 adresindeki Artweeks@Akaretler etkinliği kapsamında ücretsiz olarak gezilebiliyor.

 

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#Sergi#Ahmet Güneştekin#Burhan Doğançay

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