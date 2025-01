Radyo D, 90’ların güçlü sesi Aşkın Nur Yengi’yi ağırladı

Haberin Devamı

Ünlü şarkıcı, geçmiş şarkılarından Mabel Matiz’le yaptığı düete, Sezen Aksu’yla birlikte geçen yıllarından gelecek planlarına kadar birçok soruyu yanıtladı.

Mabel Matiz’le şaşırtan tesadüf

Yengi, Mabel Matiz’le seslendirdiği “İki Satır Yara” düetiyle ilgili olarak, “Aslında hikayemiz biraz enteresan. Yıllar önce Mabel, diş hekimliği okurken, Adana’da benim albüm imza günüme gelip benden imza almış. Albüme onun fotoğrafını göndermesiyle başlıyor hikayemiz” diye anlattı.

Geçmiş yıllardaki şarkı sözlerinin dün gibi hatırlandığını belirten ünlü şarkıcı, “Niye geçmiş yıllardaki şarkılarla bu yıllardaki şarkılar arasında niye böyle bir fark var diye hep soruluyor. Ben de cevap olarak hep şunu söylüyorum. Sahicilik bizden çok uzaklaştı. Suni bir dönemdeyiz. Dijital mecralar da bunu destekledi. Tabi ki biz sahiciliğin kıymetini şu an da çok daha anlıyoruz. O yüzden elimden geldiğince 90’ları hatırlatan şeylerin hayatımızda olmasını müzikal anlamda istiyorum ki yeni jenerasyon da bunları öğrensin” dedi.



90’lı yıllardan bu yana her dönem sevilen bir sanatçı olmasıyla ilgili soruya ise Aşkın Nur Yengi şöyle yanıt verdi:

“Ben şanslı bir dönemin müzisyeniyim. Çünkü ben ilkokulda konservatuara başladığımda artık müziğin nazari anlamda bütün bilgilerini öğrenmeye başladı. O arada vokalist olarak da Sezen Aksu ve Onno Tunç ekibiyle o yıllarda müzikal şaşasını yaşadım. Vokalist olmak zordur. Ben de bu konuda özenliyimdir. O dönemlerin reklam filmlerini sundum. Türkiye adına yarıştığım yarışmalarda birinciliğim var. Buraya gelirken çok yoldan geçtim. Dolayısıyla 90’larda ilk albüm çıkmış olabilir ama gerisinde çok sertifikam var.”

Aşkın Nur Yengi-Sezen Aksu düeti gelir mi?

Aşkın Nur Yengi, Sezen Aksu’yla düet projesi olabilir mi sorusunu da “Her şey olabilir bizim hayatımızda. Sezen abla gel bir şey yapalım dediği zaman ben zaten her zaman hazırım. Şarkılar konusunda çalışmalarımız her zaman devam ediyor ancak” diye yanıtladı.

Yeni şarkılar sürprizi

Aşkın Nur Yengi, yeni eserler için her zaman çalıştığını belirterek, “Sezen Aksu’yla her zaman çalışıyoruz. İlk çalışmamız da ansızın gerçekleşen bir projeydi. Dikkat ederseniz radyonuza uygun montajı var. 4 dakikalık şarkı yaptığımız zaman radyolar bizi eleştirirlerdi. 90’ların ilk çıkanıyım. Nilüfer’in ardından çıkan ilk kadın sanatçı benim. Arkamdan bir sürü yeni sanatçı, güç aldı” dedi.

Günlük hayatında da özellikle trafikte radyo dinlediğini anlatan Yengi, yeni çıkan şarkılarla ilgili olarak da “Bütün şarkıları keşke ben okusaydım diyorum zaten. Bir de şöyle bir tarafı var. Sesimiz bizimle beraber kaybolup gidecek. Belki arşivde olanlar kalacak ama ben istiyorum ki her güne yeni bir şey yapalım, başkalarının şarkılarını ben okuyayım. Başkaları benim şarkımı okusun hep birlikte olalım o yüzden öyle küstah bir tavrım yok” diye konuştu.