×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek Haberleri

'Nikita: Bir Tanrıçanın Ölümü' belgeselinin ön gösterimi yapıldı

Güncelleme Tarihi:

#İbrahim İzol#Nikita: Bir Tanrıçanın Ölümü#Kadıköy
Nikita: Bir Tanrıçanın Ölümü belgeselinin ön gösterimi yapıldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2024 13:55

Ödüllü yönetmen İbrahim İzol'un, Nikita: Bir Tanrıçanın Ölümü belgeselinin ön gösterimi Kadıköy'de yapıldı.

Haberin Devamı

Sanat ve müzik dünyasından tanınmış isimlerin de katıldığı gösterim, izleyicilerin beğenisini topladı.

Nikita: Bir Tanrıçanın Ölümü belgeseli; Ayvalık, 'Nikita Deresi' üzerinden ülkemizin hatta tüm dünyanın yaşadığı su kirliliği sorununu ele alıyor.

İzol'un, su kirliliği sorununu ve ekolojik dengenin sarsılışını tüm çıplaklığıyla anlattığı belgesel yurt dışında da gösterime girecek.

Nikita: Bir Tanrıçanın Ölümü belgeselinin ön gösterimi yapıldı

Projesi hakkında konuşan İzol, 'Biliyorsunuz ki derelerimiz, denizlerimize karışıyor ve sudaki ölüm her yere yayılıyor. Bu tehlike denizlerde keyifli vakitlerimizi, balıklarla sofralarımızı buluyor. Bir yarımada ülkesi olarak bizim için sudaki ekolojinin bozulması hayat damarlarımızı tıkıyor. Bu dünya bizim, bu ülke bizim ve yalnızca biz kurtarabiliriz' ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Nikita: Bir Tanrıçanın Ölümü belgeselinin ön gösterimi yapıldı

'Nikita: Bir Tanrıçanın Ölümü' belgeseli yurt içi ve yurt dışında festivallerde gösterilecek.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İbrahim İzol#Nikita: Bir Tanrıçanın Ölümü#Kadıköy

BAKMADAN GEÇME!