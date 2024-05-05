'Nikita: Bir Tanrıçanın Ölümü' belgeselinin ön gösterimi yapıldı

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Sanat ve müzik dünyasından tanınmış isimlerin de katıldığı gösterim, izleyicilerin beğenisini topladı.

Nikita: Bir Tanrıçanın Ölümü belgeseli; Ayvalık, 'Nikita Deresi' üzerinden ülkemizin hatta tüm dünyanın yaşadığı su kirliliği sorununu ele alıyor.

İzol'un, su kirliliği sorununu ve ekolojik dengenin sarsılışını tüm çıplaklığıyla anlattığı belgesel yurt dışında da gösterime girecek.

Projesi hakkında konuşan İzol, 'Biliyorsunuz ki derelerimiz, denizlerimize karışıyor ve sudaki ölüm her yere yayılıyor. Bu tehlike denizlerde keyifli vakitlerimizi, balıklarla sofralarımızı buluyor. Bir yarımada ülkesi olarak bizim için sudaki ekolojinin bozulması hayat damarlarımızı tıkıyor. Bu dünya bizim, bu ülke bizim ve yalnızca biz kurtarabiliriz' ifadelerini kullandı.

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'Nikita: Bir Tanrıçanın Ölümü' belgeseli yurt içi ve yurt dışında festivallerde gösterilecek.