İstanbul Tiyatro Festivali 22 Ekim'de perdelerini açıyor

2022 yılında küratörlü bir yapıya geçen İstanbul Tiyatro Festivali, Kent Oyuncuları geleneğinin önemli temsilcilerinden, hem oyuncu hem yönetmen kimliğiyle pek çok ödülle onurlandırılan Mehmet Birkiye’nin küratörlük döneminin ilk yılında, 5 uluslararası, 14 yerli oyundan oluşan bir programla tiyatroseverleri karşılamaya hazırlanıyor.

19 Kasım’a kadar sürecek festival programında, günümüz tiyatrosuna farklı soluklar getirecek yeni yerli yapımlardan bir seçkiye yer verecek. Şahika Tekand, Ebru Nihan Celkan, Yiğit Sertdemir, Özen Yula, Levent Tülek, Kerem Kurdoğlu, Tuğçe Tuna, Engin Hepileri, Nagehan Gürkan, Elif Temuçin, Halil Babür, Güray Dinçol, Ümit Erlim, Başak, Kıvılcım Ertanoğlu, Michael Önder, Selin Şenköken’in imzalarını taşıyan yapımlar prömiyerlerini festivalde yaparak izleyicinin beğenisine sunulacak. Festivalde bu yıl ayrıca, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü ve İKSV Genç Sanatçı Fonu’yla desteklenen üç yeni yerli oyun sahnelenecek.



Festival, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünya tiyatrosundan çarpıcı örnekleri izleyiciyle buluşturacak. Özellikle sıradışı Shakespeare yorumlarının öne çıktığı programda Almanya, Fransa, Romanya, Sırbistan ve Japonya’dan eserler yer alacak. Festivale her gelişi büyük heyecan yaratan topluluk Schaubühne Berlin, on yılın ardından yönetmen Thomas Ostermeier’in yönetiminde, yıldız oyuncu Lars Eidinger’in başrolünde oynadığı III. Richard’ı ile; festival izleyicisinin geçmiş yıllardan hatırlayacağı bir başka büyük yönetmen Declan Donnellan, Marin Sorescu Ulusal Tiyatrosu ile birlikte sahneye koyduğu Hamlet ile; tüm dünyada izleyicileri derinden etkileyen Nikita Milivojević ise Sırbistan Ulusal Tiyatrosu oyuncularıyla sahneye koyduğu gerçeküstü bir Macbeth ile festivalde olacak. Dünyanın en köklü tiyatrosu kabul edilen Comédie-Française ilk Türkiye ziyaretini, dünyanın en önemli tiyatro festivallerinden Avignon Festivali’nin direktörü Tiago Rodrigues’in yönettiği Hekabe, Hekabe Değil isimli oyunla 28. İstanbul Tiyatro Festivali’nde yapacak. Ayrıca festival, Japonya-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 100. yılı kutlamaları vesilesiyle Japon butoh dansının büyük ustası Ushio Amagatsu’yu, topluluğu Sankai Juku’nun Utsushi başlıklı gösterisiyle ilk defa ülkemizde ağırlayacak.

Tüm şehre yayılacak 28. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında, İstanbul’un iki yakasında; Alan Kadıköy, Arter Karbon, Cemal Reşit Rey Konser Salonu, DasDas, Erdem Otopark, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi, Metrohan, Hope Alkazar, Maximum UNIQ Hall, Üsküdar Tekel Sahnesi ve Zorlu PSM olmak üzere 11 farklı mekân festival izleyicilerine kapılarını açacak.

Festivalin Onur Ödülü Müjdat Gezen’e sunuldu

28. İstanbul Tiyatro Festivali Onur Ödülü, 5 Eylül Perşembe günü The Marmara Otel Taksim’de düzenlenen bir törenle Tiyatro oyuncusu ve eğitmeni Müjdat Gezen’e sunuldu.



Müjdat Gezen konuşmasında, “İKSV’ye yakınlığım, kurulduğu yıl olan 1973 yılından itibaren sevgili Nejat Eczacıbaşı dost ağabeyimin bana armağan ettiği kitaplarla başlar. İKSV’nin her ne kadar başındaki İ harfi İstanbulu anlatıyor olsa da bu vakıf bildiğiniz vakıflara hiç benzemez. Adı, İstanbul’un sınırlarını çoktan aşıp uluslararası bir anlam taşır. İKSV’nin sanata ve kültüre katkıları gerçekten evrensel boyutlardadır. Bunları, yani bu söylediklerimi bu yıl beni ödüllendirdikleri için değil, yıllar önce dile getirdiğim için tekrarlıyorum. Yine de layık görüldüğüm ödül, benim için son derece onursaldır. Teşekkür ediyorum,” dedi