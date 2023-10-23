İrem Derici: Lisedeyken müthiş çirkin bir kızdım

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Hakkında bilinmeyenleri anlatan ünlü şarkıcı, özel açıklamalarda bulundu.

Atakan Işıktutan’la ilişkisi sürpriz bir şekilde biten ünlü şarkıcı, ilk aşkı sorulunca ilginç bir açıklama yaptı:

“İlk kez lise hazırlıktayken âşık oldum. 1.5 sene kadar aşkım için hiçbir şey yapmadım. Müthiş çirkin bir kızdım. Barbie’ler ortada cirit atarken, ben zekâmla savaş vermek durumunda kalmış bir genç kızdım.”

İrem Derici, en beğendiği şarkıcının Simge olduğunu da söyledi. Derici, “Simge’yi ağzım sulanarak izliyorum” sözleriyle dikkat çekti.