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Her şey çocuklar için

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#Yılmaz Morgül#Engelsiz Yaşam Vakfı#Çocuk
Her şey çocuklar için
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2023 08:41

Yılmaz Morgül, Engelsiz Yaşam Vakfı’nın organizasyonuyla çocuklarla bir araya geldi. Kavacık’ta yapılan buluşmada ünlü sanatçı çocuklara önce yemek yaptı sonra hediyeler dağıttı.

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Yılmaz Morgül yeni eğitim öğretim dönemi nedeniyle engelli çocuklar ve ailesi engelli olan çocuklarla bir araya geldi ve onlarla keyifli bir gün geçirdi.

Engelsiz Yaşam Vakfı’nın organizasyonu ile yirmi beş çocukla Kavacık’taki Doğal Dükkan Cafe Restaurant’ta bir araya gelen sanatçı önce çocuklara ocak başına geçerek elleriyle yemekler yaptı, ardında da iş insanı Şevket Alaeddinoğlu’nun bağışıyla okul çantaları ve kırtasiye malzemelerinden oluşan hediyeler dağıttı.

Her şey çocuklar için

Bugüne kadar gittiği her yerde engelliler ve çocuklar için bağışlar topladığını belirten sanatçı “Bu hafta sayın Şevket Bey’den bağış gelmişti ve ben de bu bağışın okul malzemesi olarak dağıtılmasını istedim. Çünkü okullar açıldı ve çocukların yeni eşyalara ihtiyaçları var. Engelli Yaşam Vakfı benim içinde bulunduğum bir vakıf. Çok değerli işler yapıyorlar” dedi.

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Engelsiz Yaşam Vakfı kurucu başkanı Atilla Kaplakarslan ile vakıf yönetim kurulu üyeleri Arif Işık, Tayyar Işıksaçan ve Şeniz Ulusoy’un da katıldıkları etkinlikte veliler de hazır bulundular.

 

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#Yılmaz Morgül#Engelsiz Yaşam Vakfı#Çocuk

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