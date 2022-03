Erdal Ayna’dan “Komedi Mola”

Haberin Devamı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal işler Daire başkanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdüren Diyarbakır Büyük Şehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu yepyeni bir komedi projesi ile seyircisinin karşısına çıktı.

‘Komedi Mola’ oyuncuları

Handan Ekici, Erdal Ayna, İbrahim Kaçmaz, Ayşe Taylan, Ali Babat, Özgür Kılıççı, Melike Kamer, Şafia Erbil, Uğur Erol, Defne Melek Gür, Rohat Abay, Nuri Aslan



1989 yılında Diyarbakır’da dünyaya geldi. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu.17 yılı aşkındır “kendimi ifade etme biçimi” dediği oyunculuk hayatında birinden farklı projelerde birbirinden farklı karakterlerle hem beyaz perde de hem de tiyatro sahnesinde boy gösterdi.İlk sinema filmi olan Mavi Ring filmi Altın Portakal'da ödül aldı. Karımı Gördünüz mü? 1 Mahmut 1 Kezban Adana Yollarında filminde, Lacivert Gece, Korku Takvimi gibi filmlerde oynadı. Elif Ana adlı filmde Turgay Tanülkü’nün gençlik karakterini canlandırdı.Şu an Exxen’de yayınlanan Öğrenci evi adlı dizide oynuyor. Bunun yanı sıra Şevket Yerimdar, Bir Deli Rüzgâr, Bahtiyar Ölmez, Bizim Hikâye, Hıçkırık, Ciran Ciran, Savaşçı dizilerinde oynadı.17 yıllık tiyatro yaşamın da birçok oyun yönetti ve oynadı. Pandemi Normalleşmesi ile birlikte Diyarbakır Şehir Tiyatrosu bünyesinde Sihirli Anahtar, (oynadı, yönetti), Elif’in Maceraları(yönetti) Deri (oynadı) , şu an yine DBŞT bünyesinde seyirci tarafından tam not alan Komedi Mola projesini hem yönetiyor hem de oynuyor.Boğaziçi Gösteri Sanatları bünyesinde Teatra Sî olarak Anten Çehov’u Teklif ve Ayı oyunlarını oynadı.Aydın ‘da Aykaryay Aydın Tiyatro bünyesinde Latmos’a Rahmet Geldi(oynadı ve Yard. Yönet. ), Yunus Geldi(oynadı, Yard. Yönet), Orda Kimse var mı(oynadı), 72.Koğuş( Oynadı, Yard. Yönet), Mor Defter (Oynadı Yard. Yönet) ,Bekçi Murtaza(oynadı, yönetti)Tiyatro Hiç bünyesinde Terapi Odası (oynadı, Yönetti),Barış Ağacı( oynadı Yard. Yönet)Adü Tiyatro kulübünde Öç oyununu yönetti oynadı. Şu an DBŞT’nin çok dili bir projesi Komedi Mola ‘da hem oynuyor hem yönetiyorBunun yanı sıra Deri oyunu ve Sihirli anahtar oyunlarında oynamaya devam ediyor.Şu an dijital platform da yayınlanması planlanan Bir Ankara Dizisi olan Garipler dizisinde ve TRT Kürdi ‘nin yeni Kürtçe Dizisi Sur ’da Ramazan adlı karakteri oynuyor.Komedi Mola cumartesi ve Deri oyunu cuma günleri Mart ayı oyunca DBŞT sahnesi Sezai Karakoç KKM tiyatro salonlarında oynanmaya devam edecek.