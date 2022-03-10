Erdal Ayna’dan “Komedi Mola”

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal işler Daire başkanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdüren Diyarbakır Büyük Şehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu yepyeni bir komedi projesi ile seyircisinin karşısına çıktı.

‘Komedi Mola’ oyuncuları

Handan Ekici, Erdal Ayna, İbrahim Kaçmaz, Ayşe Taylan, Ali Babat, Özgür Kılıççı, Melike Kamer, Şafia Erbil, Uğur Erol, Defne Melek Gür, Rohat Abay, Nuri Aslan

