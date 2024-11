Daha 39 yaşındaydı… Ünlü oyuncu evinde ölü bulundu…

Haberin Devamı

Güney Koreli K-drama yıldızı Song Jae-lim'in trajik ölümünden önce şifreli bir son Instagram mesajı yayınladığı, yıkılmış hayranlarının aktörün cenazesi için hazırlandığı ortaya çıktı.

Moon Embracing the Sun dizisinde oynadığı rolle tanınan Song Jae-lim, 12 Kasım'da Seul'deki evinde ölü bulundu.

CESEDİNİ EVE GELEN ARKADAŞI BULDU

Polis, cesedin Song ile öğle yemeği yemek üzere saat 12.30 sularında eve gelen bir arkadaşı tarafından bulunduğunu belirtti.

Ölümünü çevreleyen soru işaretlerinin ortasında, Song Jae-lim’in son Instagram gönderisi birçok kişinin kafasını karıştırdı.

42 hafta önce paylaşılan ve Song'u bir soyunma odasında siyah bir tişörtle gösteren iki selfie oyuncu tarafından tıbbi maske takmış bir yüzü gösteren bir emojiyle yollanmıştı.

Haberin Devamı

SIRLARIYLA BİRLİKTE ÖLDÜ...

Song'un sayfasındaki diğer tüm gönderilerle birlikte bu gönderinin yorumları da kapatıldı.

Gizemli son paylaşımının yanı sıra, yerel medya ünlü oyuncunun kısa bir süre önce biyografisinin “Uzun bir yolculuğun başlangıcı” şeklinde değiştirildiğini bildirdi.

Song'un küçük kız kardeşi cenazesinin yarın Yeouido St Mary's Hastanesi Cenaze Salonunda düzenleneceğini açıkladı.

Kore yayın organı Soompi'nin haberine göre, ünlü oyuncunun ölümünün ardından evinde “iki sayfalık bir mektup” bulunduğu bildirildi. Polis ise Song Jae-lim’in ölümünde herhangi bir cinayet belirtisi olmadığını söyledi.

Song'un ölüm nedeni henüz bilinmiyor.

Haberin Devamı

EN SON 13 EKİM'DE SAHNEYE ÇIKMIŞTI

K-drama oyuncusu ilk çıkışını 2009 yılında Actresses filmiyle yapmış, ardından 2012 yapımı Moon Embracing the Sun dizisinde kralın sadık koruması rolüyle yıldızlaşmıştı.

Song ayrıca 2014 yılında We Got Married adlı reality show'un yanı sıra Cool Guys, Hot Ramen, Inspiring Generations, Two Weeks, Secret Mother ve Queen Woo gibi K-dramalarda da yer aldı.

39 yaşındaki oyuncu son olarak La Rose De Versailles müzikalinde rol aldı ve son kez 13 Ekim'de sahneye çıktı.

Hayranları Song'un ölümünden duydukları üzüntüyü sosyal medyada paylaşırken, bir hayranı öldüğüne inanamadığını, bir diğeri ise bu haberin kendilerini “üzdüğünü ve şok ettiğini” yazdı.

Haberin Devamı

“Korkunç bir olay daha yaşandı ve bir genç sanatçı daha çok erken öldü,” diye yazan üçüncü bir kişi ise son yıllarda ölen Güney Koreli genç ünlüler dizisine atıfta bulundu.

KORELİ GENÇ YILDIZLAR TEKER TEKER ÖLÜYOR

K-drama oyuncusu Park Soo Ryun Haziran 2023'te29 yaşında trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Popüler Disney+ K-draması Snowdrop'ta rol alan aktris merdivenden düştükten sonra hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı.

Ne yazık ki Park Soo Ryun, ülke bir dizi ölümcül talihsizlik ve yükselen bir ruh sağlığı kriziyle boğuşurken trajik bir şekilde genç yaşta ölen son Güney Koreli ünlülerden sadece biri.

Çok sayıda aktör, K-Pop yıldızı ve diğer Güney Koreli ünlüler akıl hastalıkları nedeniyle intiharın kurbanı olurken, birçoğu da yıkıcı kazalarda ve hatta korkunç cinayetlerde hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

HEPSİNİN YAŞI ÇOK GENÇ, ÖLÜM ŞEKİLLERİ DE ŞÜPHELİ

Park Soo Ryun'un ölümünden sadece iki ay önce, Zombi Dedektifi filmindeki rolüyle ün kazanan Güney Koreli aktris ve model Jung Chae-yul 26 yaşında evinde ölü bulundu.

Kısa bir süre sonra K-Pop yıldızı Moonbin de intihar şüphesiyle evinde ölü bulundu. Şarkıcı, aktör, dansçı ve model henüz 25 yaşındaydı.

Ve Haziran 2023'ün başlarında, K-pop DJ'i olan göz alıcı Güney Koreli influencer BJ Ahyeong, sosyal medya kariyerini bıraktıktan haftalar sonra Kamboçya'da bir çukura atılmış halde ölü bulundu.