52. İstanbul Müzik Festivali başladı

Festivale katkıda bulunan kurum ve kuruluşlara teşekkür plaketlerinin sunulduğu gecede, festivalin bu yılki Onur Ödülü, kurduğu orkestralar ve gençlere yarattığı imkânlarla 40 yıldır klasik müzik dünyasında önemli bir rol oynayan şef Cem Mansur’a; 2023 Aydın Gün Teşvik Ödülü ise 23 yaşındaki keman sanatçısı Ilgın Top’a sunuldu.
Törenin ardından festivalin açılışını şef Cem Mansur yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası yaptı. Topluluk konserde ülkemizin en genç yeteneklerinden, 15 yaşındaki piyanist İlyun Bürkev’e eşlik etti.
52. İstanbul Müzik Festivali, 12 Haziran’a kadar, 17 farklı mekânda, 25 konserde, Maria João Pires, Khatia Buniatishvili, Francesco Piemontesi, Jean-Guihen Queyras, István Várdai, Gülsin Onay, Edgar Moreau, Kristóf Baráti, Roby Lakatos gibi yıldız solistlerin yanı sıra Budapeşte Festival Orkestrası, Festival Strings Lucerne, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Tekfen Filarmoni Orkestrası, Mantova Oda Orkestrası, Franz Liszt Oda Orkestrası, Macar Ulusal Korosu, Borusan Quartet gibi birçok prestijli topluluğun aralarında olduğu 60’ın üzerinde ismi ağırlayacak. Program kapsamında, İstanbul Müzik Festivali’nin siparişi olan üç eser de dâhil olmak üzere, toplam dört eserin dünya prömiyeri, üç eserin de Türkiye prömiyeri gerçekleştirilecek.Festival mesajları
Sunuculuğunu Yetkin Dikinciler’in üstlendiği tören İKSV
Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı’nın açış konuşmasıyla başladı. Bülent Eczacıbaşı konuşmasında “Dünyanın dört bir yanından seçkin orkestraları ve önemli solistleri dinleyeceğimiz bu festivalde, izleyicilerimize dört dünya, üç Türkiye prömiyeri sunacağız. 52. İstanbul Müzik Festivali, Macaristan ve Hollanda ile Türkiye arasındaki resmi ilişkilerin 100. yılının kutlanacağı, kültürlerarası diyaloğun önemini vurgulayan etkinliklere de sahne olacak. Festivali konservatuvarların müzik bölümlerinde okuyan öğrenciler ücretsiz takip ederken, Eczacıbaşı Genç Bilet uygulamamız bir kez daha konserleri öğrenciler için daha erişilebilir kılacak. İstanbul’un tarihi mekânlarında ve nitelikli salonlarında izleyicilerle buluşacak konserlerin yanı sıra hafta sonları Fenerbahçe
ve Yıldız parklarında düzenleyeceğimiz ücretsiz etkinliklerimize de tüm İstanbulluları bekliyoruz,” diyerek elli iki yıldır kesintisiz olarak sürdürülen İstanbul Müzik Festivali’nin gerçekleştirilmesindeki katkıları için Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere tüm kamu kurumlarına, 80. yılını kutlayan festival sponsoru Borusan Holding’e ve kaynaklarını sanatı desteklemek için kullanan tüm özel kuruluşlara, İKSV Lale Kart üyelerine, izleyicilere ve sanatçılara teşekkür etti.