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Özgür Masur'dan 100. yıla 100 tasarım

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#Özgür Masur#Anatolia#Tersane İstanbul
Özgür Masurdan 100. yıla 100 tasarım
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2023 09:16

Özgür Masur, Cumhuriyetimizin 100. yılını 100 parçalık “Anatolia” koleksiyonuyla kutladı. Tersane İstanbul’da düzenlenen özel defilede 100 tasarım 100 manken tarafından tanıtıldı. Defileyi moda, iş ve sanat dünyasının ünlü isimleri izledi.

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Ünlü modacı Özgür Masur, Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 parçadan oluşan “Anatolia” koleksiyonuna imza attı.

Özgür Masurdan 100. yıla 100 tasarım

Masur’un “Ülkeme bir armağan” olarak diye tanıttığı koleksiyon önceki gün Tersane İstanbul’da düzenlenen özel defileyle beğeniye sunuldu.

Özgür Masurdan 100. yıla 100 tasarım

Defileyi aralarında Nebahat Çehre, Nilperi Şahinkaya, Büşra Develi, Merve Dizdar, Melike Şahin, Feryal Gülman, Fatoş Altınbaş, Nil Bentürk, Nejdet Ayaydın, Emel Ayaydın, Arzu Sabancı, Melisa Şenolsun, Ahu Yağtu, Tolga Sarıtaş, Göksel, Yeşim Ceren Bozoğlu, Esra Erol, Bige Önal, Başak Dizer Tatlıtuğ, Eda Gürkaynak, Burak Deniz ve Gülcan Arslan’ın da bulunduğu 500 davetli izledi.

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Özgür Masurdan 100. yıla 100 tasarım

Nigar Cabbarow - Sedef Kırgız - Revna Demirören - Nesrin Sarıoğlu

Koreografisini ve prodüksiyonunu Uğurhan Akdeniz’in üstlendiği defilede tamamı el işçiliği olan kumaşlarla hazırlanan 100 tasarımı 100 manken tanıttı.

Özgür Masurdan 100. yıla 100 tasarım


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#Özgür Masur#Anatolia#Tersane İstanbul

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