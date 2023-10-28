Özgür Masur'dan 100. yıla 100 tasarım

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Ünlü modacı Özgür Masur, Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 parçadan oluşan “Anatolia” koleksiyonuna imza attı.

Masur’un “Ülkeme bir armağan” olarak diye tanıttığı koleksiyon önceki gün Tersane İstanbul’da düzenlenen özel defileyle beğeniye sunuldu.

Defileyi aralarında Nebahat Çehre, Nilperi Şahinkaya, Büşra Develi, Merve Dizdar, Melike Şahin, Feryal Gülman, Fatoş Altınbaş, Nil Bentürk, Nejdet Ayaydın, Emel Ayaydın, Arzu Sabancı, Melisa Şenolsun, Ahu Yağtu, Tolga Sarıtaş, Göksel, Yeşim Ceren Bozoğlu, Esra Erol, Bige Önal, Başak Dizer Tatlıtuğ, Eda Gürkaynak, Burak Deniz ve Gülcan Arslan’ın da bulunduğu 500 davetli izledi.

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Nigar Cabbarow - Sedef Kırgız - Revna Demirören - Nesrin Sarıoğlu

Koreografisini ve prodüksiyonunu Uğurhan Akdeniz’in üstlendiği defilede tamamı el işçiliği olan kumaşlarla hazırlanan 100 tasarımı 100 manken tanıttı.



