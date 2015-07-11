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Kelebek
Haber Giriş: 11.07.2015 - 12:04,Son Güncelleme:

Setlerde ölüm tehlikesi geçiren ünlüler

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Setlerde ölüm tehlikesi geçiren ünlüler
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Sık tekrarlar, aksiyon sahneleri ve en iyi performansı yakalama isteği filmleri tehlikeli kılan unsurlardan. Setler dışarıdan çok eğlenceli gözükebilir ama bazen çok tehlikeli olabiliyor. Her şey ne kadar kontrol altına alınmış gözükse de bazen planlanmayan bir aksilik tüm dengeyi değiştirebiliyor. İşte şartların en zorlaştığı anlarda ölüm tehlikesi geçiren aktör ve aktrisler.

 

1. BREAKING BAD

İlk sezonun çekimleri sırasında, Aaron Paul'ün yanında durduğu karavanın üstünde duran büyük bir kaya parçası vardı. Birden kuvvetli bir rüzgar çıktı ve Paul'ün olduğu noktaya düştü. Bir kaza olmadan kurtulmasının sebebi ise olaydan az önce yönetmene farklı bir yerden çekebilir miyiz demiş olmasıydı.

Setlerde ölüm tehlikesi geçiren ünlüler

2. GELECEĞE DÖNÜŞ 3

Michael J Fox, boynunda kementle yapılan çekimler sırasında yanlış bir hareket yaptı ve 30 saniye kendinden geçti.

Setlerde ölüm tehlikesi geçiren ünlüler

3. SİHİRBAZLAR ÇETESİ

Isla Fisher'in zinciri su tankının içinde bulunduğu sırada takıldı. Şans o ki yukarı doğru yüzüp zinciri bırakma butonuna basıp dublörden yardım isteyerek kurtuldu.

Setlerde ölüm tehlikesi geçiren ünlüler

4. CEHENNEM MELEKLERİ 3

Jason Statham film çekimleri sırasında az daha boğuluyordu. Jason, kamyon kullanırken frenleri patladı ve Karadenize doğru uçtu. Terry Crew olaydan sonra şöyle konuştu. "Suya doğru uçunca hepimiz şoka girdik, herkes çığlık atıyordu. Sonra Jason su yüzeyine çıktı ve kamyon battı. Jason gerçekten sert bir adam."

Setlerde ölüm tehlikesi geçiren ünlüler

5. LOST

Matthew Fox bir kavga sahnesinde Terry O'Quinn tarafından katlanan bıçak yerine, gerçek bıçakla bıçaklandığında az kalsın ölüyordu. Allah'tan dublör koordinatörünün giymeyi zorunluğu kıldığı koruyucu yeleği giyiyordu.

Setlerde ölüm tehlikesi geçiren ünlüler

6. MASKELİ SÜVARİ

Johnny Depp ata binerken eyer birden gevşedi ve kontrolü kaybetti. Yere düşmedi ama at bu şekilde onu 22 metre sürükledi. Depp olaydan sonra şöyle dedi " Belli bir zaman zarfında karar vermek zorundasınız, ya aşağı doğru inecektim ya da atın toynakları yüzüme çarpacaktı. Ben aşağı doğru yönelmeye karar verdim ve inanılmaz bir şekilde at ön ayaklarını kaldırdı ve ben es geçti."

Setlerde ölüm tehlikesi geçiren ünlüler

7. GILLIGAN'S ISLAND

Bob Denver çekimler sırasında kulübenin içinde aslana karşı bir barikat yapmaya çalışıyordu. Maalesef, aslan çoktan içeri girmişti. Denver'e göre, kendisi kaçmış ama aslan terbiyecisi tam zamanında olaya müdahale etmişti.

Setlerde ölüm tehlikesi geçiren ünlüler

8. MODERN PROBLEMS

1981'deki bu filmde Chevy Chase'i az kalsın elektrik çarpıyordu. Chase kendini uçak hayal ettiği bir sahnede, uçakların iniş için kullandıkları ışıkları giyiyordu. Sonra ışıklar kısa devre yaptı ve Chase bilincini kaybetti.

Setlerde ölüm tehlikesi geçiren ünlüler

9. DALGALARIN PEŞİNDE

Filmin çoğu okyanusta geçtiği için, dalgalar set ekibi için kaygı yaratıyordu. Çekim sırasında oluşan 6 metrelik dalga, Gerard Butler'ı su altına göndererek az daha boğulmasına yol açıyordu. İronik olarak, filmdeki karakter komşusunu boğulmaktan kurtarıyordu.

Setlerde ölüm tehlikesi geçiren ünlüler

10. THE BRADY BUNCH

"The Cincinnati Kids" bölümünde oyuncular eğlence trenine biniyordu. Robert Reed (Mike Brady) bir test yapmak istedi çünkü ön taraftaki kamera tekin durmuyordu. Robert haklıydı çünkü test sırasında kamera uçtu. Eğer o eğlence trenine test yapmadan binmiş olsalardı, ölmüş olabilirlerdi.

Setlerde ölüm tehlikesi geçiren ünlüler

 

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