Tuzlu su ile gargara nasıl yapılır? Tuzlu su gargarası için basit anlatım

Hastalıktan korunma için en etkili önlem, yüzyıl öncesinde olduğu gibi bugün de “tuzlu su”dur. Tuzlu su ile yapılacak, günde 7-8 kez tekrarlanacak, etkili, sıkı “ağız, geniz ve boğaz gargaraları”dır.

Bir bardak suya bir veya bir buçuk çay kaşığı tuz ekleyin ve 3-4 saat aralıklarla gargara yapın.

GARGARA NASIL YAPILIR?

Tuzlu suyla gargara, virüsten korunma ve yutak iltihabından kurtulmanın belki de en etkili ve ucuz, doğal çaresidir. Tuz çözeltisi hem yutak dokusundaki şişliğin giderilmesine hem de istenmeyen mikropları da ortadan kaldırmaya yardım eder. Bir bardak ılık suyun içerisinde 1 dolu çay kaşığı tuzu çözündürün. Bu çözeltinin bir ağız dolusu miktarı ile 30 saniye süreyle gargara yapın. Bu uygulamayı saatte bir ya da 3-4 saatte bir tekrarlayın.