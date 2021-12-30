Turistler neden gülüş tasarımı için Türkiye'yi tercih ediyor?

En kaliteli diş bakım hizmetleri Türkiye’de!

Türk diş hekimlerinin tecrübesi, kliniklerin sahip olduğu yüksek teknoloji ve buna bağlı olarak bir hafta gibi kısa sürelerde tamamlanan estetik gülüş tasarımları sayesinde Türkiye, gülüş tasarımında turistlerin odak noktası haline geldi. Türkiye’deki diş klinikleri, diş tedavisinde dünya standartlarını yakalayan, genç ve dinamik diş hekimleriyle gelişen teknolojiye ayak uyduran ve dinamik enerjisiyle en yeni teknolojileri pratiğe geçiren klinikleriyle kaliteli tedavi ve hizmet sunmaktadır.

Diş tedavisi süresinde ve sonrasında, İstanbul’un ve Türkiye’nin değerli kültürel miraslarını gezerek yaz veya kış tatili yapan turistler, medikal turizmin sunduğu imkanlardan faydalanabilmektedir.

Türkiye, sahip olduğu kültürel mirası, tarihi eserleri, doğal güzelliği, lezzetli mutfağı ve misafirperverliğiyle en cazibeli turizm merkezlerinden biridir. Diş hekimliğindeki kalitesi ve başarısıyla da tüm dünyada örnek gösterilecek bir ülkedir. Turizm ile sağlık turizmi bir araya geldiğinde turistler için en cazip seçeneklerden birisi olmaktadır.

Türkiye’deki gülüş tasarımının avantajı nedir?

IstaDental Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nin kurucusu Emre Alkan, gülüş tasarımı yapılırken dişler, diş etleri ve dudakların yüz ile arasındaki uyumun en iyi şekilde yakalanmaya çalışıldığını belirtti.

Diş tedavisindeki üst düzey kalitesi ile kişiye özel estetik diş tedavilerini, en yeni teknolojiler ile uygulayan modern kliniklerimiz gülüş tasarımı yaparken implant, kaplama, beyazlatma ve dudak şekillendirme gibi tedavi ve uygulamalar kullanmaktadır.







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