Tahta Kurusu Isırığı Nasıl Olur Ve Nasıl Anlaşılır? Tahta Kurusu Isırığı Nasıl Geçer Ve Ne İyi Gelir

Tahta kurusu kan emen böcekler arasında gelmektedir. Genel olarak karanlıkta konuk oldukları bedenin kanını emen tahta kuruları, gündüz de yine karanlık yerlerde yaşarlar.



Tahta Kurusu Isırığı Nasıl Olur?



Tahta kurusu ısırığı genel olarak vücudun boyun, bacak, kol ve gövdelerde görülmektedir. Tahta kuruları vücuda yapışmazlar, yaklaşık olarak 10 dakika süren klan emme işlemlerinin ardından ayrılırlar. Tahta kurusunun ısırdığı bölgede fark edilebilir bir kızara meydana gelmektedir. Bunun yanı sıra alerjik reaksiyonlarda derinin su toplaması da mümkündür. Isırıldığı bölgede meydana gelen kızarıklıklar zamanla belirgin hale gelir.



Tahta Kurusu Isırığı Nasıl Anlaşılır?



Tahta kurusu ısırığının en belirgin anlaşılması kızarık bölgelerde olan kaşıntılardır. Bu kaşıntılar sivrisinek ısırığından farkı ise genel olarak damarların yakınında bulunması ve kızarıklıkların çok daha yaygın olarak görülmesidir. Tahta kurusu ısırığı vücudun belirli bir bölgesinde görülebildiği gibi farklı yerlerde de görülebilmektedir.



Tahta kurusu ısırığının genel belirtileri ise şu şekildedir;

- Kaşıntıların olduğu yerde ağrıların görülmesi ve aşırı şekilde yanma hissi.

- Kabarık kızarıklıklar görülmesi.

- Tahta kurularının ısırdıkları yerlerde görülen kanamalar.

- Ciltte su toplaması.



Tahta Kurusu Isırığı Nasıl Geçer?



Birçok böceğin ısırığı zararsızdır. İnsan vücuduna büyük bir etki bırakmadan hatta bazıları anlaşılmadan bile kendi kendine geçebilmektedir. Tahta kurusu ısırığı da bu şekildedir. Bu nedenle de çok kolay bir şekilde tedavi edilebilir. Tahta kurusu ısırığı insan vücudunda genel olarak büyük tıbbi sıkıntıya sebep olmamaktadır. Tıbbi tedavi olmaksızın geçebilen tahta kurularını ısırığı rahatsız etmeye başladığında ve kaşıntılar arttığında mutlaka doktor yardımı alınması gereken bir durum olduğu anlamına gelir. Ayrıca su toplaması durumunda da doktor yardımı alınmalıdır.



Tahta Kurusu Isırığına Ne İyi Gelir?



Tıbbi yardımlar (ilaç ve kremler olmadan da tahta kurusu ısırığı geçirilebilmektedir. Tahta kurusu ısırığı durumunda çevresinde bulunan gıdalardan da yardım alınabilir. Tahta kurusu ısırığında ısırılmış olan bölgelere şunlar sürülerek kaşıntının önüne geçilebilir;

- Aloe vera özlü kremler

- Sıcak su ve sabun ile bölgenin iyice temizlenmesi

- Diş macunu sürülmesi

- Tarçın ve bal sürülmesi

- Muz kabuklarının ısırık olan yerlere konulması.

- Limon ve sarımsak da sürülebilir.



Tahta Kurusu Isırığı Tedavi Edilmezse Ne Olur?



Tahta kurularının ısırığı önemli tıbbi sorunlara neden olmaz. Sadece alerjik reaksiyonları olanlar için tehlikeli olabilmektedir. Bunun yanı sıra diğer parazitler gibi tahta kuruları hastalık taşımazlar. Tahta kurusu ısırığının tedavisi kremler, antibiyotikler (sadece alerjik reaksiyon gösterenler için) şeklinde yapılmaktadır. Bunların yanı sıra tahta kurusu ısırığı ciddi psikolojik sorunlara neden olabilir. Bu durumda da doktora danışmaktan çekinilmemelidir.



Tahta Kuruları Genel Olarak Nerede Görülür?



Tahta kuruları evlerin genel olarak dip köşelerinde görülmektedir. Tahta kuruları da her canlı gibi besin kaynaklarının yanında yaşamayı tercih ederler. Bu nedenle de koltuk, yatak ve sandalye gibi yerlerin karanlık bölümlerinde görülebilmektedir. Tahta kuruları yatak ve yorganların içinde de yaşayabilir. Tüm bunların yanı sıra; nemli ve karanlık depolarda, eski mobilyaların dip köşelerinde, dolapların arkalarında, döşemelerin arasında, elektrik prizlerinin içinde, oyuklarda, duvarların çatlaklarını içinde özellikle nemli ortamlarda yaşamlarını sürdürebilmektedirler.



Tahta kurusu şüphelenmesi durumunda bu yerler kontrol edilerek gözle rahatlıkla görülebilmektedir. Bu durumda da mutlaka profesyonel ilaçlama firmalarından ve kuru temizleme firmalarından yardım alınması gerekmektedir. Oyuklarda ve karanlık alanlarda yaşandığı için ev koşullarında müdahaleler yeterli kalınmayabilir.