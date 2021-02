Sivrisinek Isırığı Nasıl Olur Ve Nasıl Anlaşılır? Sivrisinek Isırığı Nasıl Geçer Ve Ne İyi Gelir

Yalnızca dişi sivrisineklerin kan emmesinin nedeni yumurta yapmak için kana ihtiyaç duymalarıdır. Sivrisineklerin az da olsa virüs taşıma ve hastalık bulaştırma riski vardır. En yaygın görülenler hastalıklar arasında sarı humma ve sıtma yer alıyor. Kusma ve eklem ağrıları geçmezse mutlaka dermatoloji bölümünden randevu alınmalıdır.



Sivrisinek Isırığı Nasıl Olur?



Sivrisineklerin koklama yetileri ve duyargaları diğer böceklere oranla çok daha gelişmiştir. Çok hızlı hareket edebilirler. Bir sivrisinek tarafından ısırılanların büyük bir çoğunluğu herhangi bir acı duymazlar. Ciltte hafif bir kızarıklık ortaya çıkar. Ancak hassas bir cilde sahip olan kişiliklerde bu kızarıklık daha koyu olabilir. Bununla birlikte bazı kişilerin ısırıldığı yer de şişebilir.



Sivrisinek Isırığı Nasıl Anlaşılır?



Sivrisinek virüs taşıyorsa, ısırılan kişilerde belli başlı semptomlar ortaya çıkabilir. Belirtiler tamamen kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Örneğin bağışıklık sistemi zayıf ve vücut direnci düşük olan insanlarda semptomlar çok daha yoğun hissedilir.



Sivrisinek ısırığının en yaygın belirtisi yüksek ateştir. Özellikle sivrisinek ısırığına karşı alerjisi olan kişilerde ateş ile birlikte şiddetli mide bulantısı, baş ağrısı ve kusma görülebilir. Sivrisineğin taşıdığı mikrobun türü, ortaya çıkan semptomlarda belirleyici olmaktadır. Genellikle ısırılan her 10 kişiden 9'unda sadece kaşıntı ve hafif bir kızarıklık meydana gelir. Bu belirtiler de 24 saat içerisinde geçer.



İleri seviyede reaksiyon gösteren kişilerde ise belirtiler başka bir hastalığın belirtisi olabilir. Örneğin derisi kuruyan ve dökülmeye başlayan kişilerin uzman desteği almaları şarttır. Yapıla tetkiklerden sonra hasta verilen ilaçları ve kremleri aksatmadan kullanmalıdır.



Sivrisinek Isırığı Nasıl Geçer?



Sivrisinek ısırığının yol açtığı kaşıntıyı gidermek için evde uygulanabilecek birçok pratik çözüm vardır. Bunların başında kızaran yere kolonya sürmek gelir. Kolonya içerdiği etkin maddeler dolayısıyla hem kaşıntı ihtiyacını giderir hem de kızarıklığın çok daha kısa sürede geçmesini sağlar. Kızaran yere diş macunu sürmek ve soğuk kompres uygulamak da evde uygulanabilecek alternatif yöntemler arasında yer alıyor.



Sivrisinek Isırığına Ne İyi Gelir?



Sivrisinek ısırığı ile birlikte ortaya çıkan belirtilerin çok daha kısa sürede geçmesini isteyenler ısırılan yere bal da sürebilir. Ama bu tür doğal çözümler herkeste aynı sonucu vermeyebilir. Eczanelerde satılan ve reçetesiz alınabilecek birçok krem var. Bu kremler cildin dökülmesini önleyebilir ve şişkinliğin kısa sürede geçmesini sağlar.



Bazı durumlarda semptomlar birkaç gün ile sınırlı kalmayıp haftalarca devam edebilir. En yaygın görülen belirtilerden biri de halsizlik şikayetidir. Sivrisinek ısırığına maruz kalmış olan kişi bu dönemde beslenmesine her zamankinden daha çok dikkat etmelidir. C ve D vitaminlerinden bol bol alınmalı ve istirahat edilmelidir.



Eğer kızaran bölge şişerse, şişen yer kaşınılmamalıdır. Kaşıntı enfeksiyona neden olabilir. İltihabın yayılması sonucu başka hastalıklar ortaya çıkabilir.



Sivrisinek ısırıklarının önüne geçmek isteyenler çeşitli önlemler alabilir. Öncelikli olarak yaşam ve çalışma alanları sık sık havalandırmalıdır. Lavanta ve karanfil çiçeği sivrisinekleri uzak tutmakta faydalı olabilir. Yazın sivrisinekler çok daha hızlı ürediği için mutfak penceresi ve balkon camları sineklik ile kapatılabilir.



Eğer hem sivrisinekler hem de diğer haşerelerin sayısı yaz mevsiminde gözle görülür oranda artış gösteriyorsa, apartman ilaçlatılmalıdır. Böyle bir imkanı olmayanlar balkon kapılarının ve camlarının girişine sirke dökebilir.