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Saçkıran Nedir, Neden Olur? Saçkıran Ne Kadar Sürede Geçer, Ne İyi Gelir?

#Saçkıran Nedir#Saçkıran
Saçkıran Nedir, Neden Olur Saçkıran Ne Kadar Sürede Geçer, Ne İyi Gelir

Saçkıran saçlarda ortaya çıkan önemli bir sağlık sorunu olarak bilinmektedir. Saçkıran mutlaka tedavi edilmesi gereken önemli bir cilt hastalığıdır. Saçkıran teşhisi konulan kişiler saçkırana nelerin iyi geldiği ve bitkisel çözüm metotlarının neler olduğuna dair araştırma yapmaktadırlar. Saçkıranın nedenleri de yine araştırılmaktadır. Peki, saçkıran nedir? Saçkıran neden kaynaklanır? Saçkıran ne kadar sürede geçer? Saçkırana neler iyi gelir tüm detayları ile derledik.

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Saçkırana iyi gelen birçok bitkisel çözüm metotları yer almaktadır. Eğer siz de saçkıran şikayeti yaşıyorsanız bu çözümleri deneyebilirsiniz.

Saçkıran Nedir?

Saçkıran tıp dilinde alopesi areata olarak bilinen bir saç hastalığıdır. Saçkıran saçta belirli bir bölgede aniden dökülme ve saçın yok olması ile alakalı olan bir durumdur. Tedavi edilmediği takdirde saçın tamamına yayılabilen bir saç hastalığıdır.

Saçkıran Neden Olur?

Saçkıran hastalığının kesin olarak nedeni bilinmemektedir. Özellikle erkeklerde ortaya çıkan saçkıran hastalığının net olarak bir nedeni bilinmemektedir. Bir takım otoimmün hastalıklardan ötürü saçkıran hastalığının ortaya çıkabileceği ön görülmüştür. Otoimmün hastalıklar vücutta hücre dokuları ile alakalı olan hastalık türlerindendir. Bundan dolayı genel olarak bağışıklık sistemini etkiler. Bağışıklık sistemi etkilenen kişilerde otoimmün hastalıkları ortaya çıkar ve bir yan etki olarak da saçkıran deri hastalığı görülebilmektedir. Saçkıran hastalığının bir diğer nedeni de yapılan araştırmalar sonucunda genetik faktörlerdir.

Bir takım genetik faktörlerden ötürü ailesel geçiş öyküsü ile birlikte kişide saçkıran hastalığı ortaya çıkabilmektedir.

Saçkıran Ne Kadar Sürede Geçer?

Saçkıran hastalığına yönelik olarak bir takım doğal tedavi seçenekleri yer almaktadır. Bu doğal tedavi seçenekleri uygulandığı takdirde düzenli bir şekilde 1 hafta içerisinde saçkıran hastalığı geçebilmektedir. Bazı saçkıran hastalıkları ise 2 haftaya kadar tedavi süreci uzayabilir. Bu kişiden kişiye göre değişkenlik gösterebilen bir durumdur.

Ne İyi Gelir?

1) Sarımsak
Saçkıran denilince akla ilk gelen bitkisel tedavi seçenekleri arasında sarımsak gelmektedir. Sarımsak saçkıran için son derecede önemli bir bitkisel yöntemdir. Sarımsağı ince ince ezip suyu ile birlikte saçınıza sürün. Daha sonra bir bone ile saçınızı bu şekilde yarım saat bekletin. Yarım saat bekledikten sonra saçkıran etkileri daha da azalacaktır. Bu yöntemi 1 hafta boyunca uygulayın.

2) Limon Kürü
Saçkıran için bir diğer tedavi seçeneği ise limon kürüdür. Limon kürü ile birlikte saçkıran hastalığını önemli ölçüde azaltmak mümkündür. Limon kürü doğal bir antioksidan olarak bilindiği gibi saç köklerine de oldukça iyi gelmektedir. Saçkıranın neden olduğu kel bölgeye de sürülür ve bu şekilde saçkıran etkileri azalmaktadır.

3) Soğan
Soğan da yine saçkıran için son derecede önemlidir. Soğan kürü uygulayarak saçkırandan kurtulabilirsiniz. Bu tedavi seçeneğini de yaklaşık olarak 2 hafta boyunca düzenli bir şekilde uygulamanız gerekmektedir. Soğan kürü ve soğan suyu ile birlikte saçkıran tedavi edilmektedir.

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