Romatizmal hastalıklar ve belirtileri nelerdir? Romatolojik hastalıklar için hangi bölüme ve doktora gidilir

Haberin Devamı

Genellikle "artrit" terimi altında gruplandırılan romatizmal hastalıklar, bağışıklık sisteminizin eklemlerinize, kaslarınıza, kemiklerinize ve organlarınıza saldırmasına neden olan otoimmün ve inflamatuar hastalıklardır.

Romatizmal Hastalıklar ve Belirtileri Nelerdir?

Romatizmal hastalıklar, eklemlerde ve vücudun diğer bölümlerinde kronik iltihaplanmaya neden olan uzun süreli, en yaygın otoimmün bozukluk türüdür. Bu, bireylerin bağışıklık sistemi yanlışlıkla eklem astar kapsüllerine veya vücut dokularına saldırdığında ortaya çıkar. Bazı kişilerde romatizmal hastalıkların cilde, akciğerlere, gözlere, böbreklere ve kan damarlarına da zarar verdiği bulunmuştur. En sık görülen romatizmal hastalıklar arasında;

Ankilozan Spondilit: AS, omurgaya, bazı insanlarda kol ve bacak eklemlerine saldıran bir spondiloartrit türüdür. Radyografik olmayan aksiyel spondiloartrit (nr-axSpA) hastalık semptomları daha düşük olmak üzere neden olan ilgili bir durumdur.

Haberin Devamı

Fibromylaji: Ağrı, uyku sorunları, yorgunluk ve hafıza veya konsantrasyon sorunlarına neden olduğu bilinen romatizmal bir hastalıktır.

Gut: Genellikle ayak başparmağınızın büyük ekleminde, ürat kristallerinin birikmesiyle karakterize bir artrit şeklidir.

Enfeksiyöz Artrit: Viral veya bakteriyel bir enfeksiyonun neden olduğu ani ve ağrılı bir artrit türü olan enfeksiyöz artrit, eklemlere hızlı ve kalıcı olarak zarar verebilir.

Lupus: Vücudunuzun bağışıklık sistemi kendi doku ve organlarınıza saldırdığında eklemlere ve organlara zarar verdiğinde ortaya çıkan sistemik bir otoimmün hastalıktır.

Osteoartrit: Artritin en yaygın şekli olan OA, kıkırdağı ve kemiği yok eden, ağrıya ve bazı durumlarda sakatlığa neden olan yaşa bağlı bir hastalıktır.

Psoriatik Artrit: Öncelikle deri ve eklemleri etkileyen bir hastalıktır.

Romatoid Artrit: Bağışıklık sisteminiz yanlışlıkla kendi vücudunuzun dokularına saldırdığında ve ağrılı şişmeye neden olduğunda ortaya çıkan otoimmün ve inflamatuar bir hastalıktır.

Farklı romatizmal hastalık türlerinin farklı semptomları vardır. Artrit ve romatizmal hastalıkların en sık görülen semptomlarından bazıları;

Eklem ağrısı,

Haberin Devamı

Bir eklemin veya eklemlerin şişmesi,

Sabahın erken saatlerinde en az bir saat süren eklem sertliği,

Bir eklemde veya eklemlerde kronik ağrı veya hassasiyet,

Eklem bölgesinde sıcaklık veya kızarıklık,

Etkilenen bir eklem veya eklemlerde sınırlı hareket,

Tükenmişlik olarak bilinir.

Ek olarak, bazı romatizmal hastalıklar spesifik semptomlarla karakterizedir. Örneğin, lupus hastalarının çoğu, iltihaplanma ve yorgunlukla birlikte eklem ağrısı ile birlikte bir tür deri döküntüsü yaşayacaktır.

Romatizmal Hastalıkların Nedenleri Nelerdir?

İnsanın bağışıklık sistemi çok koruyucudur. Bakteri ve mantar gibi yabancı bir madde insan vücuduna girdiğinde antikor salgılar. Bu antikorlar yabancı maddeyle savaşır ve onları öldürür. Bununla birlikte, bazı durumlarda, bağışıklık sistemi yanlışlıkla eklem astarlarına saldırmak için antikorlar gönderir. Romatizmal hastalıkların temel nedeni budur. Bağışıklık sisteminin böyle davranmasının nedeni hala bilinmemektedir. Bu otoimmün bozukluk kadınlarda erkeklere göre daha fazla görülmektedir. Bazı kanıtlar, sigara içen kişilerin Romatizmal hastalıkları geliştirme şansının daha yüksek olduğunu göstermektedir.

Haberin Devamı

Romatizmal Hastalıkların Teşhisi ve Tedavisi Nasıl Yapılır?

Erken evrelerde teşhis etmek zordur çünkü semptomlar diğer hastalıkların semptomlarına benzeyebilir. Bu bozukluğu teşhis etmek için kan testleri, röntgenler ve görüntüleme testleri kullanılır. Romatizmal hastalıklar için özel bir tedavi yoktur. Tedavi genellikle hastayı eğitmek, dinlenmek, egzersiz yapmak, ilaçlar ve ara sıra yapılan ameliyatların bir kombinasyonunu içerir. Egzersiz, eklemlerdeki ağrıyı, iltihabı ve sertliği azaltmaya yardımcı olabilir ve daha fazla esneklik sağlar. İltihabı azaltabilecek ve eklem ağrılarını azaltabilecek birçok gıda vardır. Birçok çalışma, aşağıdaki gıdaların romatizmal hastalıkları engellediğini kanıtlamıştır;

Balık,

Zencefil,

Zerdeçal,

Kişniş,

Yeşil çay,

Ananas,

Haberin Devamı

Ekşi kirazlar romatizmal hastalıklara iyi gelir.

Romatolojik Hastalıklar İçin Hangi Bölüme ve Doktora Gidilir?

Romatizmal hastalıklar söz konusu olduğunda Ramotoloji bölümüne gidilmelidir. Bu kas- iskelet ve romatizmal hastalıkları inceleyen bilim dalıdır. Fizik tedavi ve rehabilitasyon doktorları Romanologlar ile birlikte çalışmaktadır.