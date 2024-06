Op. Dr. Sinan GÖKER yazdı: Ömürlük akıllı lens uygulaması

Haberin Devamı

Halk arasında “akıllı Lens” diye adlandırılan bu göz içi lensler, katarakt ameliyatları sırasında uygun vakalara yaklaşık 20 yıldır Amerika ile eş zamanlı olarak ülkemizde kullanılıyor.

Bu akıllı lensler, son yıllarda yaşa bağlı yakın görme sorunu yaşayan kişilerde de katarakt başlamamış olsa bile konforlu yaşamı öne çekmek amacıyla 45 yaş ve üzerine uygulanıyor.

Bu göz içi lenslerinin multifokal/bifocal (iki odaklı), trifokal 3 odaklı ve toric (astigmatlı) türleri bulunmaktadır.

Çok odaklı mercek uygulanan kişiler ömür boyu kalıcı olarak hem uzak hem yakın gözlüğü kullanma ihtiyacı duymaz, mercek eskimez ve bozulmaz.

Çok odaklı lens takılan kişiler gözlüksüz kitap okuyabilir, bilgisayar kullanabilir ve televizyon seyredebilir ve günlük yaşamına gözlüksüz devam edebilir.

Kişinin gözüne hangi merceğin uygun olacağına detaylı muayene sonrası karar verilir.

Akıllı lens nedir

Gözün içinde herkeste doğal bir lens vardır. Bu lens saydam ve elastiktir.

Yakına ve uzağa her bakışımızda bu lens esnekliği sayesinde şekil değiştirerek bakılan uzaklığa odaklanmaktadır.

Böylece hem uzak hem de yakın net görülür.

Yaş ilerledikçe gözümüzde bulunan doğal lens ilk olarak esnekliğini kaybeder, yakına bakarken şekil değiştiremez ve yakına odaklanamaz hale gelir. Daha da ileri yaşlarda saydamlığını kaybeder ve katarakt oluşabilir.

Genellikle 40 yaş sonrası esnekliğini kaybeden kendi lensimiz yenisi ile değiştirilebilir özelliktedir.

Eskiyen doğal lensin yerine akıllı lens (göz içi mercek) adı verilen yapay mercek konulur.

Bu yeni mercek artık hem uzağa, hem ara mesafeye hem de yakına odaklanabilme özelliğine sahip olup her mesafede net bir görüş sağlar.

Kimlere uygulanabilir

Genellikle 40 yaşını geçmiş uzakta veya yakında ya da her ikisinde görme sorunu yaşayan, gözlüklerinden kurtulmak isteyen kişiler bu operasyon için adaydır.

Katarakt başlangıç yaşı artık çevre şartlarından dolayı daha da erkendir.

Eğer kişide katarakt varsa ve katarakt ameliyatından sonra hem uzağı hem de yakını gözlüksüz görmek istiyorsa yine akıllı lens ilk tercih edilebilir.

Önceden lazerle göz numarası düzeltilmiş kişiler de katarakt oluştuktan sonra uzağı veya yakını görememe sorunu yaşıyorsa akıllı lens uygulanabilir.

Göze nasıl uygulanır

İki göze farklı günlerde operasyon yapılır. İki göz arasında hastanın şartlarına göre birkaç gün veya 1 hafta ara verilir.

İşlem her göz için yaklaşık 10 dakika sürer. Gözler göz damlası ile uyuşturulur. Genel anestezi (özel durumlar dışında), bayıltma veya hastanede gece yatma söz konusu değildir.

Gözün içindeki doğal lens çıkartılarak, yuvasına akıllı göz içi mercek takılır.

Ameliyat sonrası göz bandajla kapatılır, hasta evine gider, o gece göz bantla kapalı kalır ve ertesi gün kontrol sırasında hekim tarafından bandaj açılır. Hasta aynı gün normal yaşamına döner.

Birkaç gün içinde diğer göze de aynı işlemler uygulanır. Bir süre damla kullanımı vardır, haftalık ve aylık kontroller yapılır.

3 odaklı (Trifocal) akıllı lenslerin en önemli özelliği, ara mesafede sağladığı netliktir.

Bilgisayar kullanım mesafesi, televizyon izleme mesafesi, mutfak tezgahına erişim mesafesi gibi görme kalitesinin önemli olması gereken mesafelerde net görüş elde edilebilir.

NOT:

Göz içine yerleştirilen merceğin kalitesi ve cinsi hastaların operasyon sonrası göz sağlıklarını ve görme kalitelerini belirler.

O yüzden bu tür işlemi yaptıracaksanız hekiminize danışmanız çok önemli.

İşlem yapılacak yerin bakanlık onaylı olması da sizin için bir kriter olmalı. Hijyen şartları ve doktorun geçmişini de araştırmanızı öneririm.