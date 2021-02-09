Omurilik soğanı nedir? Omurilik soğanı görevleri

Omurilik soğanına, son beyin kısmı da denir. Beyinciğin altında pons ile omurilik arasında yer alır. İç tarafında boz, dış tarafında ak madde

vardır. Kalp, akciğer, böbrek, karaciğer, mide, bağırsak gibi iç organlarımızın çalışmasını ve dolaşım, boşaltım, solunum gibi sistemlerimizi

kontrol eder. Beyne giren bütün sinirler omurilik soğanından geçer. Omurilik soğanı, istemsiz çalışan iç organların kontrol merkezidir. Solunum, sindirim, hapşırma, kusma, yutma, çiğneme, idrar yapma gibi refleksleri kontrol eder.

Beyinden çıkan sinirler burada çapraz yaparak omuriliğe gider. Vücudumuzun sağ tarafını kontrol eden sinirler beynin sol kısmında, sol

tarafını kontrol eden sinirler beynin sağ kısmında bulunur. Söz konusu homeostatik olaylar hayati önem taşıdığından buraya hayat düğümü

denir.

Omurilik soğanı şiddetli darbe alırsa bilinç ve refleks kaybı yaşanır. Pons (Varol köprüsü), ön beyin, beyincik ve omurilik soğanını birbi-

rine bağlar. Pons, tüm vücudun kullanıldığı hareketlerin gerçekleştirilmesinde omurilik soğanıyla eş güdümlü çalışır. Tırmanmak ve koşmak

gibi tüm vücudun aktif olarak kullanıldığı hareketlerde, beynin iki yarımküresi de aktiftir. Bu tip hareketlerde sağ yarım küre vücudun sol tarafını, sol yarım küre vücudun sağ tarafını kontrol eder ve pons burada bağlantıyı sağlar.