Omurilik soğanı nedir? Omurilik soğanı görevleri
Latincesi (medulla oblongata) olan omurilik soğanı, Kim Milyoner Olmak yarışmasıyla gündeme geldi. Dr. Ali Çiçek’in sorulan soruya ‘omurilik soğanı’ yerine omurilik sarımsağı cevabı vermesi, çok konuşuldu. Peki, omurilik soğanı nedir? İşte omurilik soğanı görevleri...
Omurilik soğanına, son beyin kısmı da denir. Beyinciğin altında pons ile omurilik arasında yer alır. İç tarafında boz, dış tarafında ak madde
vardır. Kalp, akciğer, böbrek, karaciğer, mide, bağırsak gibi iç organlarımızın çalışmasını ve dolaşım, boşaltım, solunum gibi sistemlerimizi
kontrol eder. Beyne giren bütün sinirler omurilik soğanından geçer. Omurilik soğanı, istemsiz çalışan iç organların kontrol merkezidir. Solunum, sindirim, hapşırma, kusma, yutma, çiğneme, idrar yapma gibi refleksleri kontrol eder.
Beyinden çıkan sinirler burada çapraz yaparak omuriliğe gider. Vücudumuzun sağ tarafını kontrol eden sinirler beynin sol kısmında, sol
tarafını kontrol eden sinirler beynin sağ kısmında bulunur. Söz konusu homeostatik olaylar hayati önem taşıdığından buraya hayat düğümü
denir.
Omurilik soğanı şiddetli darbe alırsa bilinç ve refleks kaybı yaşanır. Pons (Varol köprüsü), ön beyin, beyincik ve omurilik soğanını birbi-
rine bağlar. Pons, tüm vücudun kullanıldığı hareketlerin gerçekleştirilmesinde omurilik soğanıyla eş güdümlü çalışır. Tırmanmak ve koşmak
gibi tüm vücudun aktif olarak kullanıldığı hareketlerde, beynin iki yarımküresi de aktiftir. Bu tip hareketlerde sağ yarım küre vücudun sol tarafını, sol yarım küre vücudun sağ tarafını kontrol eder ve pons burada bağlantıyı sağlar.
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