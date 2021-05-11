Obsesif Nedir? Obsesif Bozukluk Çeşitleri, Örnekleri Ve Belirtileri

Obsesif, endişe ve evham yapılarak bazı durumlarda ciddi takıntılara sahip olmak demektir. Gerçeklik duyusuna aykırı olarak gerek temizlik gerekse sosyal yaşam ile ilgili endişeler yaşanabilir. Obsesif bozukluk kişiye büyük bir huzursuzluk yaratmaktadır.

Obsesif Nedir?

Günümüzde kişilerde bazı konularda çeşitli takıntılar olabilir. Endişe ve evham nedeni ile insanlarda duygu durumları çok değişken olabilir. Özellikle bazı kişiler de tüm gerçeklik duygusunu bildikleri halde takıntılı düşüncelere de sahip olabilirler. Son yıllarda iyice artan obsesif kompulsif bozukluk günlük hayatta yaşamsal aktiviteleri de olumsuz etkilemektedir. Bu hastalığın da daha fazla ilerlemesi sonucunda ruhsal takıntılar ortaya çıkabilir.

Takıntılı düşünce ile dürtüleri kapsayan obsesif zihinsel eylemlerin yinelenmesini sağlayan ruhsal bir hastalıktır. Kişilerin zihinlerinden uzaklaştıramadığı düşünce, fikir ve dürtüler genellikle kişinin kendi isteği dışında gelişmektedir. Tüm bu davranışlar mantık dışında gelişse de hem huzursuzluğa hem de anksiyeteye neden olmaktadır. Bu da kişilerde sürekli tekrarlayan bir huzursuzluk durumuna neden olmaktadır. Obsesif bozukluk kadınlarda daha fazla görülür.

Obsesif Bozukluk Çeşitleri Nelerdir?

Farklı nedenlere bağlı olarak pek çok kişide obsesif bozukluk görülebilir. Obsesif bozukluğun da birbirinden farklı çeşitleri bulunuyor. Özellikle bulaşma obsesyonu ve temizlik kompulsiyonu çok fazla görülmektedir. Ayrıca bazı kişilerde kuşku obsesyonu ve kontrol kompulsiyonu oluyor. Obsesif bozukluklara cinsel içerikli obsesyonlar, sayma kompulsiyonları, simetri- düzen obsesyonu ve kompulsiyonları örnek verilebilir. Bazı insanlarda uğurlu ve uğursuz sayılar, batıl itikatlar, renkler gibi konularda obsesif bozukluklar bulunmaktadır. Bazı obsesfif bozukluklar yaşayan kişiler ellerinde olmadan başkalarına zarar verecek kadar saldırgan davranışlarda da bulunabilirler.

Obsesif Bozukluk Örnekleri Nelerdir?

Günümüzde obsesif bozukluk örnekleri de çok fazla görülmektedir. Bu obsesif bozukluklar da kişiden kişiye farklılık gösterir. Özellikle aşırı kuşku yaşanmasının yanı sıra bazı kişiler aşırı bir güven ihtiyacı duyabilirler. Simetri, düzen ve kusursuzluk dürtüsü ile obsesif bozukluk yaşanabilir. Obsesif bozukluk yaşayan kişiler günahkar düşünmekten de korkarlar.

Hata yapmaktan korkmanın yanı sıra bazı kişilerde başkasına zarar vermekten korkmalar da yaşanabilir. Bazı kişiler pislik ve ya mikrop bulaşmasından korkabilir. Bu da en yaygın görülen obsesif bozukluk örnekleri arasında gösterilebilir. Obsesif bozukluk yaşayan kişiler sosyal açıdan da kabul görmeyen davranışlarda bulunmaktan kaçınırlar. Obsesif bozukluklara pek çok örnek verilebilir. Bu örnekler sayesinde en fazla simetri ve temizlik obsesif bozukluğu görülmektedir.

Obsesif Bozukluk Belirtileri Nelerdir?

Kişilerde görülen obsesif bozukluklar çeşitli belirtiler ile ortaya çıkabilir. Bu kişilerde eskiye göre dikkat çeken farklılıklar olabilir. Bu kişiler çoğunlukla mantığa aykırı şekilde hareket ederler. Mantıksız düşüncelerde ısrar eden bu kişiler düşüncelerini gerçekmiş gibi algılarlar. Gündelik yaşamda diğer insanlar ile iletişimde sıkıntılar yaşanır. Ayrıca rutin davranışlara karşı ilgisizlik de yaşanmaktadır. Obsesif bozukluk yaşayan kişilerde aşırı derecede temizlik yapma ihtiyacı görülmektedir. Bazıları ise genel olarak sürekli duş almak isteyebilirler. Bu kişiler ne kadar yıkansalar da kendilerini temiz hissetmezler.

Obsesif bozukluğun en önemli belirtisi sürekli inkar etmektir. Buna göre tepki çekmekten korkan kişiler yalan söyleme alışkanlığına da sahip olurlar. Toplumdan giderek kendilerini soyutlayan obsesif bozukluk yaşayan kişiler söz verdikleri halde rutin işleri de yapmaktan kaçınırlar.

Obsesif bozukluk belirtilerinden birisi de insanlar ile iletişimde sürekli tekrarlayan sorunlar yaşanmasıdır. Ayrıca özel eşyalarına dokunulmasından rahatsızlık hisseden kişiler de bu rahatsızlığa sahip olabilirler. Bir başkası eşyaya dokunduğu zaman o eşyayı atma ihtiyacı doğar. Tüm bu belirtilerden en az biri olduğunda dahi mutlaka dikkat edilmelidir.

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